Электросамокаты - равноправные участники движения. Как правильно ездить, чтобы не получить штраф

В апреле 2023 года электросамокаты и моноколеса приравняли к транспортным средствам. То есть, для таких водителей изменяются правила движения и нормы наказаний за правонарушения.

Что нужно знать о езде на самокате на дороге - читайте ниже в материале Styler.

Зачем электросамокаты приравняли к автомобилям

Авторы законопроекта, который и предложил такие изменения, аргументировали это решение тем, что ЗУ "Об Основах государственной экологической политики Украины на период до 2030 года" предполагает достичь:

уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

уменьшение выбросов парниковых газов в 2030 году до уровня менее 60%

10% электротранспорта в общем количестве приобретенных машин

Кроме того, из-за полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, произошло нарушение основных логистических маршрутов для поставок топлива. Электротранспорт может решить эту проблему путем уменьшения уровня дефицита и соответственно стоимости.

Согласно с принятым законом, органы местного самоуправления должны организовать места хранения транспортных средств на соответствующей территории с учетом обеспечения их станциями зарядки электромобилей.

К тому же в законопроекте четко прописали определение электрических видов транспорта, однако электросамокаты не указали, поэтому недоразумения возникают и дальше.

Также не определены и обязанности, права водителей электросамокатов и нормы поведения других участников дорожного движения.

Как регулируют дорожное движение электросамокатов

Основные правила движения:

ездить по тротуарам на электросамокатах и гироскутерах запрещено

следует двигаться как можно правее проезжей частью

запрещено электротранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

пользоваться ситлоотражающими элементами

ездить в шлеме и пользоваться другими средствами безопасности

не развивать скорость выше, чем разрешено вашему транспортному средству

не перевозить пассажиров, если ваш транспорт этого не позволяет

Кроме того, движение электросамокатов регулируется правилами дорожного движения, общими как для пешеходов, так и для водителей автомобилей.

По словам первого заместителя Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, если электросамокат создал аварийную ситуацию на дороге, его наказывают также как автомобильное транспортное средство.

Какие штрафы за нарушение на самокате

За управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения к правонарушителю будет применяться штраф в размере 17 000 гривен и изъятие водительского удостоверения (ст. 130 КУоАП).

Кража моноколеса или самоката будет квалифицироваться как незаконное завладение транспортным средством - по статье 289 УКУ. Санкции этой статьи - ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на такой же срок. Если кража будет совершена группой людей, сроком от 5 до 8 лет.