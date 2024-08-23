EL Кравчук прошелся по артистам, которые в свое время отказались выступать для бойцов на фронте

Так, EL Кравчук вспомнил, что девять лет назад он на День Независимости давал концерт в Попасной.

Исполнитель пригласил с собой артистов, однако "не смог никого привезти - все отказали".

"Было так неприятно и стыдно смотреть в глаза военным. Но они сказали тогда: "Слушай, ты помнишь всех, кому звонил?". Я ответил, что да. "Запомни, мы можем в памяти что-то дорисовать, что-то пропустить, но есть вещи, которые забыть невозможно. Мы должны себя уважать", - рассказал певец.

По его мнению, некоторые из коллег сегодня изображают "ярких патриотов" исключительно для публики. El Кравчук не стеснялся назвать конкретные имена тех, кого имел в виду.

EL Кравчук (фото: instagram.com/el.kravchuk)

"Виталий Козловский. И не только он. Все, кто снимался тогда на Дне Независимости в 2016 году, отказались ехать к военным. Пономарев был занят в тот день. Я подходил к «Авиатору», Ивану Дорну... Все, кто был там. Все, кто участвовал в концерте ко Дню Независимости на канале "Интер", - сказал он.

El Кравчук поспешил уточнить, что он не осуждает знаменитостей за их сотрудничество с "Интером", поскольку сам воспринимал это как дополнительный способ поддержать военных финансово.

"Интер" - это такой канал, который меня звал или только только на День Независимости (каждый год), или на какие-то провокационные проекты. Это были какие-то деньги, всегда коммерция. Окей, пусть они выплатят мне гонорар, а я потрачу эти деньги в Попасной, например. И я вижу в этом нормальный смысл не только для себя. Сейчас тоже очень тяжело собирать деньги на благотворительность, на помощь. Не только военную, а еще и гуманитарную", - подытожил артист.

К слову, EL Кравчук совместно с Ансамблем песни и танца Вооруженных Сил Украины в День Флага и День Харькова презентовали лирическую песню-посвящение городу.

Все средства с просмотров видеоклипа и прослушиваний песни на стриминговых площадках также будут перечислены на восстановление корпусов Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.