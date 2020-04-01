Екстрасенс передбачив значне зростання долара: за яким курсом будемо купувати валюту

Курс долара в Україні сильно піде вгору після нових виборів, які відбудуться незабаром. При цьому долар підніметься до 50 гривень. Про це розповів відомий екстрасенс і політолог Сабухі Іманов.

За словами екстрасенса, Україну в квітні чекає зміна влади і ситуація з новими виборами стане дуже важкою для країни. Після того, як курс долара перевищить позначку в 50 гривень, опустити його назад практично не буде ніяких шансів.

При цьому Іманов розповів про те, що буде щось і хороше, але це настане значно пізніше. Що конкретно екстрасенс мав на увазі, він так і не повідомив. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Варто зазначити, що в даний час курс долара в Україні дивує своїми стрибками, які безпосередньо пов'язані з коронавірусом. При цьому експерти не радять купувати або продавати валюту без особливої потреби, бо ситуація зараз дуже неоднозначна.

Нагадаємо, що експерти дали несподіваний прогноз на квітень щодо вартості бензину в Україні. Вони прогнозують зниження цін, навіть за умови, що курс долара зросте до 30 гривень.

Експерти очікують, що в квітні вартість бензину знизиться в середньому на 3 гривні за літр, а дизельне паливо подешевшає на 2,50 гривні. Якщо ж курс долара триматиметься на рівні 28 гривень, то можна очікувати ще більшого зниження цін на паливо.