Экстрасенс предсказал значительный рост доллара: по чем будем покупать валюту

Курс доллара в Украине сильно пойдет вверх после новых выборов, которые могут состоятся в скором времени. При этом доллар поднимется до 50 гривен. Об этом рассказал известный экстрасенс и политолог Сабухи Иманов.

По словам экстрасенса, Украину в апреле ждет смена власти и ситуация с новыми выборами станет очень тяжелой для страны. После того, как курс доллара превысит отметку в 50 гривен, опустить его обратно практически не будет никаких шансов.

При этом Иманов рассказал о том, что будет что-то и хорошее, но это наступит гораздо позже. Что конкретно экстрасенс имел ввиду, он так и не сообщил. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Стоит отметить, что в данное время курс доллара в Украине удивляет своими скачками, которые напрямую связаны с коронавирусом. При этом эксперты не советуют покупать или продавать валюту без особой надобности, потому что ситуация сейчас весьма неоднозначная.

Напомним, что эксперты дали неожиданный прогноз на апрель касательно стоимости бензина в Украине. Они прогнозируют снижение цен, даже при условии, что курс доллара возрастет до 30 гривен.

Эксперты ожидают, что в апреле стоимость бензина снизится в среднем на 3 гривны за литр, а дизельное топливо подешевеет на 2,50 гривны. Если же курс доллара будет держаться на уровне 28 гривен, то можно ожидать еще большее снижение цен на топливо.