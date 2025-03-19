Экспресс-метод: как быстро и без усилий снять старые обои

Удаление старых обоев - это важный этап ремонта, который влияет на качество нового покрытия стен. C правильным подходом и знанием эффективных методов этот процесс можно значительно упростить.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как подготовить помещение к работе, определить тип обоев и выбрать оптимальный способ их удаления.

Подготовка к работе

Перед началом работы важно не только подготовить необходимые инструменты, но и обеспечить чистоту и безопасность в помещении.

Закройте пол клеенкой или газетами, а мебель - полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать повреждений и загрязнений. Если возможно, лучше вынести все предметы из комнаты, чтобы иметь больше пространства для работы и избежать случайных повреждений.

Также стоит обесточить помещение и закрыть розетки, ведь во время работы будет использоваться вода. Не лишним будет проверить стены - если они гипсовые, их можно хорошо увлажнить, а если гипсокартонные, следует быть осторожным, чтобы не повредить покрытие.

Дополнительно можно подготовить пластиковый шпатель, ведро с водой и губку для удобства работы. Если обои были наклеены на крашеную стену, их будет снимать значительно легче.

Выбор правильного метода

Перед началом работы важно определить тип обоев, ведь от этого зависит способ их удаления. Некоторые обои легко отходят целыми полосами, другие - только верхний слой, а старые бумажные могут отклеиваться кусками, что значительно усложняет процесс.

Если обои не отходят самостоятельно, придется использовать специальные средства или обычную воду с мыльным раствором. Самые простые в удалении - современные виниловые или флизелиновые обои, которые можно снять одним движением, потянув за угол.

Если на стене остается основной бумажный слой, его необходимо хорошо увлажнить перед очисткой, чтобы избежать повреждения стены. Для этого можно использовать тряпку, губку или пульверизатор, а для ускорения процесса иногда применяют парогенератор.

Если обои наклеены несколькими слоями, лучше снимать их постепенно, размачивая каждый слой отдельно.

Обои надо увлажнить специальным раствором (фото: скриншот youtube.com/@HGTV)

Удаление крепко приклеенных обоев

Если обои держатся очень крепко, придется применить дополнительные средства для облегчения работы.

Самый эффективный способ - использование горячей воды с добавлением уксуса или жидкого мыла, что помогает размягчить клей. Раствор нужно нанести на стену валиком или губкой и дать ему впитаться в течение 10-15 минут, чтобы клеевой слой стал более мягким.

Затем обои можно аккуратно снимать пластиковым шпателем, работая в направлении снизу вверх или наоборот, в зависимости от удобства. Важно не переувлажнять стену, чтобы не повредить покрытие, особенно если это гипсокартон.

Если обои очень плотные или имеют защитный водонепроницаемый слой, перед смачиванием их можно поцарапать шпателем или специальным валиком с шипами. После очистки всей поверхности следует смыть остатки клея мыльным раствором и дождаться полного высыхания перед дальнейшими ремонтными работами.

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