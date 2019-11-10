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Аналітики прогнозують зростання курсу долара на наступному тижні

Новини » Фінанси     10.11.2019 - 08:20
Аналітики прогнозують зростання курсу долара на наступному тижні
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс може повернутися до позначки в 25 гривень

Протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі

"На наступний тиждень ми можемо побачити невелику коригування долара до відміток минулого тижня на рівні 25,00", - повідомив він.

Як зазначив аналітик, на цьому тижні гривня поліпшила свої позиції по всьому спектру ринку. Національна валюта змогла зміцнитися на 50 копійок до долара і 70 копійок відносно євро. Допоміг їм у цьому Мінфін, який провів розміщення нових облігацій. За рахунок цього і був сформований попит на гривню, який і дозволить їй зміцнитися на дані значення. При цьому гривня змогла поліпшити позиції у всіх спектрах ринку.

"Найближчого тижня не варто очікувати поліпшення ситуації на ринку і зростання попиту на гривню. На аукціоні з продажу ОВДП будуть розміщуватися доларові папери, у зв'язку з цим попит на гривню буде більш низьким. При відсутності драйверів для зростання наша валюта буде залишатися на поточних рівнях", - зазначив він.

Пархоменко додав, що "якщо ситуація з МВФ буде більш зрозумілою, у нас буде потенціал для зміцнення гривні, але на найближчий тиждень таких зустрічей не намічається".

Нагадаємо, за даними НБУ, в жовтні 2019 року на валютному ринку України спостерігалося перевищення пропозиції валюти над попитом.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозу курсу на рівні 27,5 гривень за долар на кінець року.

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Теми: Курс долара
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