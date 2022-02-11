Експерти розповіли, що в жодному разі не можна робити з миючим засобом

Не змішуйте з відбілювачем

Експерти кажуть, що ніколи не можна змішувати очисні засоби. Причиною є те, що деякі комбінації можуть бути токсичними. Тому ніколи не змішуйте мило для миття посуду з відбілювачем, аміаком або будь-яким іншим миючим засобом.

Не мийте ним чавунну сковорідку

Мити чавунну сковороду милом для посуду цілком нормально, але цього не слід робити. Все тому, що цей засіб змиває захисний шар з поверхні.

Замість цього експерти радять використати олію і сіль.

Не мийте милом кавоварку

Часто кавоварка забруднюється всередині. Однак, якщо її мити милом, то можна порушити баланс смаку кави.

Виробники рекомендують очищати простою водою.

Не кладіть у посудомийну машину миючий засіб

У вас може виникнути спокуса покласти мило для посуду в посудомийну машину, якщо у вас закінчиться засіб для миття посуду. Однак, цього робити не варто.

Попри те, що вони обидва очищають посуд, їх формули абсолютно різні, а суміш мила для миття посуду може пошкодити машину або, принаймні, призвести до того, що з вашої посудомийної машини виповзають багато бульбашок.

Не кладіть у пральну машинку

Мило для посуду не призначене для роботи у вашій пральній машині. Його можна використовувати для точкового очищення міцніших тканин (але не делікатних). Це може призвести до утворення більше піни, ніж ваша машина може впоратися.

Не мийте ним автомобіль

Фарба вашого автомобіля виглядає сильною, але насправді вона слабка прости миючого засобу. Якщо використовувати миючий засіб, то можна позбутися фінішного покриття, зробивши його більш вразливим.

Замість цього придбайте спеціальний засіб для чищення автомобіля.

Уникайте обличчя

В мережі можна побачити чимало тверджень, що рідина для миття посуду допомагає позбутися від прищів. Вони не лише не дієві, але й шкідливі для здоров’я.

Миючий засіб є дуже агресивною речовиною, яка точно не призначена для шкіри обличчя. Ви не лише можете сильно висушити її, але й отримати алергічну реакцію.