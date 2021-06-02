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Українці все менше знімають гроші в банкоматах: частка безготівкових операцій досягла 60%

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Україна, Середа 02 червня 2021 11:55
Українці все менше знімають гроші в банкоматах: частка безготівкових операцій досягла 60% Фото: українці поступово відмовляються від зняття готівки в банкоматах (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за січень-березень 2021 року 1 089,1 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року сума зросла на 18,3%.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в повідомленні, частка безготівкових операцій за сумою становила 61% від усіх операцій із картками (торік - 54,6%).

Українці все менше знімають гроші в банкоматах: частка безготівкових операцій досягла 60%

Загалом у січні-березні 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року сума безготівкових операцій зросла на 32% та досягла 664,3 млрд грн. Сума операцій із зняття готівки зросла на 2% до 424,8 млрд грн.

Найбільше операцій із використанням карток за сумою припадало на перекази з картки на картку - 42,1% (280 млрд грн), розрахунки з використанням платіжних терміналів 26,3%) 175 млрд грн, операції в мережі Інтернет - 25,4% (168 млрд грн).

Українці все менше знімають гроші в банкоматах: частка безготівкових операцій досягла 60%

Нагадаємо, частка безготівкових розрахунків операцій з використанням платіжних карт, емітованих українськими банками, за 2019 рік зросла на 5,2 в.п. з 45,1% до 50,3%.

За 2020 рік сума безготівкових операцій досягла 55,8% від усіх операцій із картками.

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