Експерти назвали продукти, які не можна мити перед приготуванням: у чому небезпека

Приготування будь-якої їжі зі свіжих інгредієнтів зазвичай включає в себе очищення, подрібнення, нарізку і промивання, особливо коли мова йде про овочі. Але перш ніж нести в раковину будь-які продукти, подумайте двічі - експерти попереджають, що деякі з них ви ніколи не повинні мити перед приготуванням.

Про те, які продукти не можна мити після того, як ви дістали їх з холодильника, і чому - пише Eat this, not that.

Ніколи не мийте вже помиту і упаковану зелень з супермаркету



Незалежно від того, наскільки чиста ваша кухня, будь-яка листова зелень, розфасована в контейнери з написом "вже помито", не повинна знову піддаватися миттю, кажуть експерти.

"Ще одне миття (вдома) може фактично збільшити ризик того, що листова зелень підчепить бактерії з вашої раковини, стільниць, обробних дощок, ножів, друшляків, салатниць, мисок або інших предметів або поверхонь на вашій кухні в процесі миття", - розповіла дієтолог Нева Кокран.

Вона підкреслила, що навіть бездоганно чисті домашні кухонні приміщення далекі від стандартів чистоти на підприємствах, де переробляється розфасована зелень.

"Листова зелень в запечатаних пакетах з етикетками "помито" або "готове до вживання" проводиться на підприємстві, проінспектованому державним регулюючим органом і працюючому відповідно до належної виробничої практики", - зазначила Кокран.

Що не можна мити перед вживанням (фото: pexels.com)

Також не потрібно мити сире м'ясо і яйця

Але не тільки попередньо вимиту листову зелень не можна мити під час приготування їжі. За даними Центру з контролю та захисту від захворювань (CDC), промивання м'яса, птиці або яєць також є поганою ідеєю.

"Миття сирого м'яса, курки, індички або яєць може призвести до поширення мікробів на раковину, стільницю та інші поверхні на кухні. Ці мікроби можуть потрапити на інші продукти, такі як салати або фрукти, і викликати у вас нездужання", - зазначили експерти.

Міністерство сільського господарства США (USDA) заявляє, що більше немає необхідності мити м'ясо або птицю завдяки сучасним комерційним методам миття. За їхніми даними, м'ясо і птиця досить ретельно очищаються при переробці. Тому будь-яке подальше миття є непотрібним додатковим ризиком.