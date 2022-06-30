Цей популярний вітамін може впливати на випадання волосся

Випадання волосся іноді неминуче, але причину цього явища може встановити лікар. Волосся в основному складається з білка, який звуть кератином, він також утворює нігті і формує зовнішній захисний шар шкіри.

У виданні Express розповіли, як вітамін D може вплинути на збереження вашого волосся.

Проблема випадіння волосся

Випадання волосся зазвичай не викликає занепокоєння, але іноді це може бути ознакою захворювання.

Клініка Майо пояснює, що випадання волосся може впливати лише на шкіру голови або все тіло, і це може бути тимчасовим або постійним.

"Люди зазвичай втрачають від 50 до 100 волосся на день. Зазвичай це непомітно, тому що в той самий час росте нове волосся", - сказано в повідомленні організації.

Дослідження, опубліковане в Національній медичній бібліотеці, розглянуло вогнищеву алопецію (АА), яка є запальним випаданням волосся.

Вітамін D

У ньому зазначається, що вітамін D - це гормон, який відіграє важливу роль у гомеостазі кальцію, імунній регуляції, а також у рості та диференціюванні клітин

Дослідники дійшли висновку, що "місцеве застосування аналога вітаміну D може бути ще одним варіантом лікування при неефективності традиційних методів лікування".

PubMed вивчила багато праць і досліджень, що вивчають роль вітаміну D в випаданні волосся.

"Вітамін D бере складну участь у різних сигнальних шляхах росту і диференціювання волосяних фолікулів", - сказано в дослідженнях.

В огляді говориться, що дефіцит вітаміну D також пов'язаний з рубцевою алопецією.

"Однак переконливих досліджень, що демонструють користь прийому вітаміну D в корекції випадіння волосся і лікуванні цих станів, недостатньо. Отже, необхідні подальші дослідження, перш ніж вітамін D можна буде регулярно рекомендувати як засіб лікування при цих станах", - йдеться в дослідженні.

Якщо ви втрачаєте занадто багато волосся - терміново зверніться до свого лікаря.