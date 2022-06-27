3 міфи про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити
Порад по догляду за волоссям в мережі можна знайти безліч, проте не варто сліпо довіряти всім з них. Нерідко можна зустріти популярні рекомендації, які насправді не працюють.
Перукар-блогер Push Dish розповіла в Instagram, в які міфи про догляд за волоссям пора перестати вірити.
1. Щоб волосся було здорове, його потрібно розчісувати "якомога частіше"
Взагалі-то, будь-яке розчісування - це мікропошкодження волосся! Особливо, якщо ви не використовуєте незмивний догляд і якщо ваш гребінець не дуже якісний. Саме через розчісування найчастіше на кутикулі волоса з'являються пошкодження у вигляді перетину і ламкості.
2. Волосся звикає до шампуню
Правда в тому, що шампунь просто може перестати підходити вам, і причин тут багато. Популярні з них:
- наприклад, сульфатний шампунь пересушив шкіру голови і ви почали відчувати сухість
- або абсолютно протилежна ситуація: спочатку вам подобався новий м'який шампунь для пошкодженого волосся, але потім він став погано очищати шкіру голови і ви відчули свербіж і недоочищення
3. Маска і бальзам - це абсолютно різні засоби
Звичайно, ні. Подивіться склади своїх масок і бальзамів. Найчастіше там абсолютно схожі компоненти! І маску можна використовувати кожен день, і кондиціонер в якості глибокого догляду. Найголовніше - це дивитися склади засобів і підбирати, виходячи зі свого типу і потреб волосся.
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