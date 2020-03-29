Аналітики прогнозують подальше зростання курс долара

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тенденція на валютному ринку збережеться

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,7 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,2-2,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,80 до 28,14 грн (+1,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,45/27,55 до 27,97/28,00 (+1,9%/+1,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,37/28,28 до 27,99/28,64 (+2,3%/+1,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 3,3% до 2,3% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

Аналітик Альпарі нагадав про те, що керівник МВФ Крісталіна Георгієва зробила офіційну заяву, в якому розповіла про "дуже хорошому прогрес" у переговорах з Україною про нову програму розширеного фінансування (EFF) для країни. За даними Financial Times, розмір програми може бути збільшений до 8 млрд доларів, крім того, з'явиться можливість отримати ще 1 млрд доларів від Світового банку, ЄБРР та Євросоюзу.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку Олег Чурій 27 березня заявив, що ситуація на валютному ринку України поліпшується, а НБУ значно скоротив продаж валюти.

Зазначимо, заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що Національний банк України не планує змінювати свою політику на міжбанківському валютному ринку, яка полягає в згладжування надмірних коливань.