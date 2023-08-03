Эксперты спрогнозировали дальнейший рост цен на бензин в Украине: дойдет до 55 гривен за литр

Почему выросли цены на бензин

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский напомнил, что с 1 июля были повышены акцизы на топливо, также была отменена льготная ставка НДС на горючее.

Причиной роста цен выступило изменение налогообложения. В начале июля цены на бензин и дизельное топливо выросли примерно на 6% и стабилизировались.

Однако со второй половины июля продолжается постепенный рост цен. В целом, за июль цены на бензин выросли на 9%, а на дизельное топливо почти на 11%.

Более стремительный рост цен на дизельное топливо объясняется жатвой и высоким спросом сельскохозяйственных предприятий.

Хмелевский прогнозирует дальнейший рост цен на горючее в Украине.

"Рост налогов еще не полностью отыгран рынком. Поэтому в августе цены на горючее будут расти. Кроме того, растут цены на нефть на мировых рынках. В июле цены на нефть выросли на 14%", - сообщил он.

Александо объяснил, что это, в частности, было вызвано решением Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день и России на 500 тысяч баррелей в день.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев также уверен в росте цен на бензин.

Он напомнил о еще одном факторе для роста цен на горючее - это выход нефтяных котировок на мировом рынке на новый равновесный уровень 83-85 долларов за баррель. Привязанные к ним котировки нефтепродуктов в Европе также поднялись.

"И это повлечет за собой рост стоимости топлива на заправках в Украине, потому что мы закупаем исключено то топливо, которое поставляется на Европейский континент", - сказал он.

Рябцев ожидает, что этот фактор повлечет за собой рост цен до верхнего предела прогноза.

"Если я говорил для дизельного топлива 8-10 гривен подорожания, то теперь скажу, что 10 гривен. Если я говорил, что 10-12 гривен, то теперь говорю, что 12 гривен", - добавил он.

К чему приведет повышение цен на бензин

Хмелевский прогнозирует, что в августе Россия планирует сократить экспорт нефти на 100-200 тысяч баррелей в день. Такие сокращения добычи и экспорта будут способствовать росту мировых цен на нефть, что приведет к дальнейшему росту цен на топливо в Украине.

"Цены на горючее в Украине в августе могут вырасти до 55 гривен за литр. Рост цен на горючее ускорит инфляцию и приведет к росту цен многих потребительских товаров", - резюмировал эксперт.