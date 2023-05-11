Эксперты рассказали, что будет с ценами на яйца: ждать ли снижения

Что будет с ценами на яйца летом

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказывает, что после Пасхи цены на яйца снизились на 9-12% и теперь варьируются в пределах 60-70 гривен за десяток.

По его словам, на цену влияет увеличение продолжительности светового дня. Поэтому, таким образом, к середине лета стоимость может упасть еще на 15%.

Какие еще факторы влияют на цены на яйца:

теплая погода

наращивание поголовья

стабильность цен на корма

увеличение предложения яиц от частных хозяйств

По мнению эксперта по птицеводству Олега Катеринича, летом за одно яйцо придется платить где-то 2,5-3 гривны. Он считает, что для летнего времени снижение на 30-50% является традиционным.

Сколько сейчас стоят яйца

В популярных торговых сетях цены за десяток яиц такие:

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