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Эксперты рассказали, что будет с ценами на яйца: ждать ли снижения

Удешевляют ли яйца в Украине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В последнее время украинцы могли наблюдать просто рекордные цены на яйца. В среднем они колебались в пределах 50 гривен за десяток, однако иногда достигали даже больше. Однако сейчас ситуация со стоимостью стала стабилизироваться.

Ждать ли существенного подешевления - читайте ниже в материале Styler.

Что будет с ценами на яйца летом

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказывает, что после Пасхи цены на яйца снизились на 9-12% и теперь варьируются в пределах 60-70 гривен за десяток.

По его словам, на цену влияет увеличение продолжительности светового дня. Поэтому, таким образом, к середине лета стоимость может упасть еще на 15%.

Какие еще факторы влияют на цены на яйца:

  • теплая погода
  • наращивание поголовья
  • стабильность цен на корма
  • увеличение предложения яиц от частных хозяйств

По мнению эксперта по птицеводству Олега Катеринича, летом за одно яйцо придется платить где-то 2,5-3 гривны. Он считает, что для летнего времени снижение на 30-50% является традиционным.

Сколько сейчас стоят яйца

В популярных торговых сетях цены за десяток яиц такие:

Скриншоты: Styler

Раньше мы рассказывали, чем можно заменить яйца в любом блюде.

А еще писали о том, сколько можно хранить вареные яйца в холодильнике.

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