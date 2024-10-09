Как жить долго и счастливо в Украине: 5 секретов от антивозрастного эксперта

Кто не мечтает о долгой и счастливой жизни? Ответ на этот вопрос ищут многие люди по всему миру, в том числе и в Украине.

В интервью РБК-Украина (проект Styler) диетолог и антивозрастной эксперт Ольга Маллиани поделилась пятью ключевыми секретами, которые помогут каждому из нас продлить молодость и наслаждаться жизнью в полной мере.

Как жить долго и счастливо в Украине?

Многие из нас мечтают об активной старости, когда можно путешествовать, заниматься любимыми делами и наслаждаться жизнью без ограничений. Но, к сожалению, реальность часто не так радужна: с возрастом приходят хронические заболевания, усталость, проблемы со сном, снижение энергии и другие неприятные симптомы.

Как же можно избежать этого и обеспечить себе долгую, здоровую и счастливую жизнь?

"С возрастом в организме происходит множество изменений. Гормональный фон меняется, снижается производство важных гормонов, таких как тестостерон и эстроген. Это приводит к потере мышечной массы, снижению уровня энергии, ухудшению настроения и даже когнитивным функциям. Многие люди испытывают хроническую усталость, что постепенно становится нормой. Они смиряются с тем, что больше не могут быть столь активными, как раньше, и считают, что это просто часть старения", - отмечает эксперт.

Но есть способы повлиять на эти процессы и вернуть себе жизненную силу.

Как вернуть себе энергию и жизненную силу

Первый шаг к долголетию , говорит Ольга, - это понимание, что ваше здоровье в ваших руках.

"Важно не просто ждать, пока проблемы появятся, а действовать на опережение. Одним из наиболее эффективных инструментов для этого является поддержка гормонального баланса. Многие недооценивают важность гормонов, но они - это "дирижеры" нашего организма. Они влияют на все: от настроения к физическому состоянию", - объясняет Маллиани.

Своевременная гормональная коррекция может помочь вам поддерживать оптимальный уровень гормонов, что позволит сохранять энергию, улучшить настроение, повысить физическую активность и даже восстановить сексуальное желание. Это не магия, а научно подтвержденные методы, которые помогли многим людям вернуть себе радость жизни.

Украинцам назвали секреты долголетия (фото: Freepik)

Питание - ключ к долголетию

Еще один важный аспект долголетия - это питание. То, что мы едим, оказывает непосредственное влияние на ваше самочувствие и продолжительность жизни. Ведь неправильное питание может являться причиной усталости, плохого настроения и проблем со сном.

"Сбалансированное питание - это не просто диета. Это образ жизни, который помогает вашему организму получать все необходимые питательные вещества для поддержания энергии и здоровья. Важно включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами, которые помогают бороться со старением на клеточном уровне. Например, зелень, ягоды, орехи, жирная рыба – это ваши союзники в борьбе за долголетие”, – отмечает антивозрастная экспертка.

Но питание - это не только о том, что вы едите, но и о том, как вы это делаете. Регулярность приемов пищи, правильные пропорции белков, жиров и углеводов, а также питьевой режим - все это имеет значение.

Движение - это жизнь

Нельзя говорить о долголетии, не упомянув о физической активности.

"Наши тела созданы для движения, и когда мы ведем малоподвижный образ жизни, это оказывает негативное влияние на все системы организма. Упражнения помогают не только поддерживать физическую форму, но и улучшают настроение, повышают уровень энергии и способствуют лучшему сну", - комментирует Ольга.

При этом не обязательно проводить часы в спортзале. Даже ежедневные прогулки на свежем воздухе, йога или легкие упражнения на дому могут значительно улучшить ваше самочувствие. Главное – найти то, что вам нравится, и делать это регулярно.

Сон - лучший друг

Качество сна оказывает непосредственное влияние на продолжительность жизни. Во время сна наш организм восстанавливается, происходит регенерация клеток, иммунная система набирает силу. Если вы регулярно недосыпаете или ваш сон прерывается, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Важно создать правильный режим сна:

ложиться и вставать в одно и то же время

избегать гаджетов перед сном

создать комфортные условия для отдыха.

Если у вас есть проблемы со сном, это может быть сигналом о гормональном дисбалансе или других проблем, которые следует решить.

Ментальное здоровье - основа гармонии

Нельзя забывать и о ментальном здоровье. Стресс, тревожность и депрессия 0 это те факторы, которые могут значительно сократить вашу жизнь. Важно научиться справляться со стрессом и поддерживать эмоциональное равновесие. Для этого существует множество методов: медитация, дыхательные практики, общение с близкими, хобби, которое доставляет вам удовольствие.

"Помните, что ваше ментальное здоровье так же важно, как и физическое. Если вы чувствуете, что не можете справиться со стрессом самостоятельно, не бойтесь обращаться за помощью к специалистам", - подчеркивает специалист.

Ментальное здоровье так же важно, как и физическое (фото: Freepik)

Профилактика - это лучшая инвестиция

Также, по словам Маллиани, нельзя недооценивать значимость профилактики. Регулярные медицинские обследования помогут выявить проблемы на ранних стадиях и предотвратить их дальнейшее развитие.

"Ваше здоровье - это самое ценное, что у вас есть, поэтому стоит инвестировать в него время и ресурсы", – подчеркивает она.

Итак, своевременная гормональная коррекция, правильное питание, физическая активность, качественный сон и забота о ментальном здоровье - это те шаги, которые помогут вам жить долго и счастливо.

"Помните: ваше долголетие зависит от вас. Начните заботиться о себе уже сегодня, и вы увидите, как изменится ваша жизнь", - советует специалист.

И добавляет, что долголетие - это не о том, как долго прожить, а о том, как жить качественно и активно на каждом этапе жизни.

"Вы можете повлиять на свое будущее, если начнете действовать уже сегодня. Не откладывайте заботу о себе на потом - ваше тело и разум скажут вам "спасибо", - резюмировала Ольга.