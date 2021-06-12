Експерт вказала на проблеми морозива: є два моменти

В результаті порушення правил виробництва або зберігання у морозиві можуть розвиватися шкідливі бактерії.

Про це розповіла глава правління ГО Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова в ефірі програми "Споживач має право" на телеканалі "Україна 24".

За її словами, морозиво - це стандартизована галузь, найбільша проблема якої це мікробіологія.

"Є 4 стандарти щодо якості морозива залежно від того, що ти хочеш робити. Найбільша проблема - вибрати для себе стандарт і виробляти морозиво необхідної якості. Тому переважно проблеми, з якими стикалися ми - це мікробіологія", - пояснила Куликова.

Також вона назвала два моменти при виробництві морозива. Відтак, це може бути неякісна сировина і порушені усі санітарні норми на виробництві. Або ж проблема може бути пов'язана з логістикою. Тобто морозиво перевозили неналежним чином.

"Грубо кажучи, морозиво заморожується, розморожується, змінюються умови його зберігання, відповідно, в цьому молочному продукті розвиваються всілякі бактерії", - додала вона.