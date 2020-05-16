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Як правильно вибрати полуницю і не зіпсувати своє здоров'я: поради фахівців

STYLERЖиття    16.05.2020 - 13:00
Як правильно вибрати полуницю і не зіпсувати своє здоров'я: поради фахівців
Як правильно вибирати полуницю (Колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, на що варто звернути увагу при виборі полуниці

В Україні починається сезон свіжих фруктів і овочів та на ринках вже почала з'являтися перша полуниця. Як стверджують продавці, полуницю у всі регіони везуть із Закарпаття та Херсонської області.

Полуниця дуже корисна ягода, в ній міститься багато вітамінів: С, В1, В2, каротин, калій, кальцій, фосфор, залізо, пише видання Vesti.

Як вибрати стиглу ягоду і на що треба обов'язково звернути увагу:

Хвостик. Листочки на хвостику повинні бути зелені та м'ясисті – це вказує на те, що полуниця свіжа, тільки зібрана з грядки. Пожухлі хвостики свідчать про те, що ягода не дуже свіжа.

Колір. Свіжа і якісна полуниця повинна бути яскраво-червоного кольору. Темно-червоний колір у тих ягід, які росли на нітратах або вже почали псуватися. Білий кінчик свідчить про те, що полуниця не дозріла. Темні плями та блиск ягід говорять про те, що полуниця росла на нітратах.

Запах. У свіжої та стиглої полуниці яскраво виражений аромат. Якщо вона майже не пахне, то це привід задуматися про те, наскільки вона якісна.

Ягоди. Полуниця повинна бути міцною і не м'ятою. Звертайте увагу на тару, в якій знаходиться полуниця. На дні не повинно бути соку полуниці, оскільки разом з ним ягоди втрачають вітаміни та смакові якості.

Розмір. Ягоди полуниці не повинні бути дуже великими. Великі розміри говорять про те, що полуниця росла в зайвій волозі, а це часто псує її смак.

Насіння. Насіння на ягодах також можуть багато розповісти про якість полуниці. Опуклі насіння – ягода не дозріла. Якщо вони в поглибленні, то її вже можна їсти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали продукти, які зміцнюють імунітет.

Автор: Дарина Яновська

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