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Эксперт указала на проблемы мороженого: есть два момента

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Суббота 12 июня 2021 20:25
Эксперт указала на проблемы мороженого: есть два момента Фото: проблемы в мороженом (pexels.com)
Автор: Тетяна Самарук

В результате нарушения правил производства или хранения в мороженом могут развиваться вредные бактерии.

Об этом рассказала глава правления ОО Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Елена Куликова в эфире программы "Потребитель имеет право" на телеканале "Украина 24".

По ее словам, мороженое - это стандартизированная отрасль, самая большая проблема которой это микробиология.

"Есть 4 стандарта по качеству мороженого в зависимости от того, что ты хочешь делать. Самая большая проблема - выбрать для себя стандарт и производить мороженое необходимого качества. Поэтому преимущественно проблемы, с которыми сталкивались мы - это микробиология", - пояснила Куликова.

Также она назвала два момента при производстве мороженого. Следовательно, это может быть некачественное сырье и нарушены все санитарные нормы на производстве. Или же проблема может быть связана с логистикой. То есть мороженое перевозили ненадлежащим образом.

"Грубо говоря, мороженое замораживается, размораживается, меняются условия его хранения, соответственно, в этом молочном продукте развиваются всевозможные бактерии", - добавила она.

Ранее мы сообщали, эксперт назвал, как выбрать качественное и вкусное мороженое.

Также как правильно выбирать клубнику, чтобы не испортить здоровье.

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