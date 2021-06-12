Эксперт указала на проблемы мороженого: есть два момента

В результате нарушения правил производства или хранения в мороженом могут развиваться вредные бактерии.

Об этом рассказала глава правления ОО Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Елена Куликова в эфире программы "Потребитель имеет право" на телеканале "Украина 24".

По ее словам, мороженое - это стандартизированная отрасль, самая большая проблема которой это микробиология.

"Есть 4 стандарта по качеству мороженого в зависимости от того, что ты хочешь делать. Самая большая проблема - выбрать для себя стандарт и производить мороженое необходимого качества. Поэтому преимущественно проблемы, с которыми сталкивались мы - это микробиология", - пояснила Куликова.

Также она назвала два момента при производстве мороженого. Следовательно, это может быть некачественное сырье и нарушены все санитарные нормы на производстве. Или же проблема может быть связана с логистикой. То есть мороженое перевозили ненадлежащим образом.

"Грубо говоря, мороженое замораживается, размораживается, меняются условия его хранения, соответственно, в этом молочном продукте развиваются всевозможные бактерии", - добавила она.