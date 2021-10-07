Експерт із США назвала головну мету РФ у кібервійні проти України

За словами експертки, головна мета Росії в кібервійні проти нас - "підірвати незалежність України".

"Все підкоряється цій меті в загальному контексті. Кібервійна є одним з різновидів війни. Її завдання повністю залежить від того, як розвивається політична і військова ситуація. Можна чітко уявити, що якщо буде загострення, ескалація на фронті, можна очікувати ескалацію і в кібервійні", - сказала вона.

Також спеціалістка відповіла на питання, чому Україна здається таким собі полігоном для випробування кібератак.

"Україна - такий самий полігон, як США та інші країни світу, але вона зазнає кібератак набагато частіше. Все тому, що Україна воює з Росією. Російська влада і військові використовують кібератаки як важелі впливу на Україну під час війни", - відзначила Галанте.

Лора Галанте в Києві