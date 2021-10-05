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Ось що буде, якщо інтернет повністю зникне у всьому світі (відео)

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Вівторок 05 жовтня 2021 11:23
Ось що буде, якщо інтернет повністю зникне у всьому світі (відео) Колаж РБК-Україна: що буде, якщо у всьому світі пропаде інтернет
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 4 жовтня, стався глобальний збій у роботі популярних соцмереж, месенджерів і онлайн-сервісів. У багатьох країнах, включаючи Україну, користувачі не могли зайти в свої акаунти і відправити повідомлення. Збій був досить довгим, але проблему усунули і все запрацювало як раніше.

А що було б, якби у всьому світі пропав інтернет? На це питання відповіли на YouTube-каналі Made My Day.

Транспортний колапс

Якби інтернет пропав, то почався б транспортний колапс, оскільки вся організація дорожнього руху базується вже деякий час на інтернеті. Громадський транспорт, скоріше за все, доведеться повністю зупинити, а авіатранспорт залишиться на землі.

Прогалини в знаннях

Сучасні люди більшість знань черпають з інтернету. Якщо нам треба що-небудь дізнатися про якусь подію, подивитися останні свіжі новини, перевірити як пишеться те чи інше слово, подивитися рецепт страви і т.д., ми відразу використовуємо інтернет.

Комунікація

Без інтернету люди не зможуть спілкуватися звичним їм чином. При цьому найбільше постраждає покоління, яке виросло на службах миттєвого обміну повідомленнями. Ніяких месенджерів, СМС, електронної пошти та відеодзвінків.

Втрата грошей

Без інтернету не працюватимуть біржі і цілі банківські системи. Ми навіть не зможемо зняти гроші з банкомату. Банкам доведеться боротися з гігантськими чергами бажаючих отримати хоч щось, але оскільки всі бази даних пов'язані з інтернетом ніхто не отримає ні копійки.

Продовольче постачання

Більшість постачальників продуктів харчування працюють за допомогою інтернету. Замовлення і доставки виробляються моментально. Але при відсутності інтернету великі супермаркети перший час будуть просто пустувати.

Політична криза

Не тільки банки, але і всі адміністративні організації будуть надані самі собі. Особливо поліція буде сильно потребувати своїх базах даних. Це може призвести до великих заворушень.

Всесвітня паніка

Люди почнуть панікувати, можуть відбутися масові протести, які будуть навряд чи мирними. На допомогу в такому випадку може прийти тільки армія зі своїм особистим зв'язком.

Що буде, якщо інтернет повністю зникне у всьому світі (відео: YouTube)

Зазначимо, що компанія Facebook пережила найсерйозніший збій з 2008 року.

Ми також писали про те, що засновник Facebook Марк Цукерберг за кілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій соцмереж і месенджерів.

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