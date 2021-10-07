Эксперт из США назвала главную цель РФ в кибервойне против Украины

По словам эксперта, главная цель России в кибервойне против нас - "подорвать независимость Украины".

"Все подчиняется этой цели в общем контексте. Кибервойна является одной из разновидностей войны. Ее задача полностью зависит от того, как развивается политическая и военная ситуация. Можно четко представить, что если будет обострение, эскалация на фронте, можно ожидать эскалацию и в кибервойне", - сказала она.

Также специалист ответила на вопрос, почему Украина кажется эдаким полигоном для испытания кибератак.

"Украина - такой же полигон, как США и другие страны мира, но она поддается кибератакам гораздо чаще. Все потому, что Украина воюет с Россией. Российские власти и военные используют кибератаки как рычаги влияния на Украину во время войны", - отметила Галанте.

Лора Галанте в Киеве