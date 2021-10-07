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Експерт із США назвала головну мету РФ у кібервійні проти України

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Четвер 07 жовтня 2021 18:44
Експерт із США назвала головну мету РФ у кібервійні проти України Названа ключова мета Росії в кібервійні проти України (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Росія буде й далі здійснювати кібератаки на Україну. Це - один з ключових моментів у веденні загарбницької війни проти нашої країни, яку РФ веде вже дуже тривалий час.

Про це у інтерв'ю Styler розповіла всесвітньо відома експертка з кібербезпеки Лора Галанте, яка консультує уряди понад восьми країн світу.

За словами експертки, головна мета Росії в кібервійні проти нас - "підірвати незалежність України".

"Все підкоряється цій меті в загальному контексті. Кібервійна є одним з різновидів війни. Її завдання повністю залежить від того, як розвивається політична і військова ситуація. Можна чітко уявити, що якщо буде загострення, ескалація на фронті, можна очікувати ескалацію і в кібервійні", - сказала вона.

Також спеціалістка відповіла на питання, чому Україна здається таким собі полігоном для випробування кібератак.

"Україна - такий самий полігон, як США та інші країни світу, але вона зазнає кібератак набагато частіше. Все тому, що Україна воює з Росією. Російська влада і військові використовують кібератаки як важелі впливу на Україну під час війни", - відзначила Галанте.

Експерт із США назвала головну мету РФ у кібервійні проти України

Лора Галанте в Києві

Раніше Лора пояснила, чому збій у Facebook - це не кібератака.

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