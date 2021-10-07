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Эксперт из США назвала главную цель РФ в кибервойне против Украины

Новина українською →
Четверг 07 октября 2021 18:44
Эксперт из США назвала главную цель РФ в кибервойне против Украины Названа ключевая цель России в кибервойне против Украины (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Россия будет и дальше осуществлять кибератаки на Украину. Это - один из ключевых моментов в ведении захватнической войны против нашей страны, которую РФ ведет уже очень длительное время.

Об этом в интервью Styler рассказала всемирно известная эксперт по кибербезопасности Лора Галанте, которая консультирует правительства более восьми стран мира.

По словам эксперта, главная цель России в кибервойне против нас - "подорвать независимость Украины".

"Все подчиняется этой цели в общем контексте. Кибервойна является одной из разновидностей войны. Ее задача полностью зависит от того, как развивается политическая и военная ситуация. Можно четко представить, что если будет обострение, эскалация на фронте, можно ожидать эскалацию и в кибервойне", - сказала она.

Также специалист ответила на вопрос, почему Украина кажется эдаким полигоном для испытания кибератак.

"Украина - такой же полигон, как США и другие страны мира, но она поддается кибератакам гораздо чаще. Все потому, что Украина воюет с Россией. Российские власти и военные используют кибератаки как рычаги влияния на Украину во время войны", - отметила Галанте.

Эксперт из США назвала главную цель РФ в кибервойне против Украины

Лора Галанте в Киеве

Ранее Лора объяснила, почему сбой в Facebook - это не кибератака.

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