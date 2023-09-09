Чтобы не "попасть на деньги". Как правильно выбрать жилье для долгосрочной аренды: советы экспертов

Аренда всегда была популярным решением жилищного вопроса, ведь это не привязывает вас к одному месту жительства. Но вместе с тем в этом есть свои риски, поэтому важно уметь выбирать жилье под свои нужды.

Styler расспросил экспертов, на что обращать внимание при выборе жилья для долгосрочной аренды.

Дом или квартира?

На первый взгляд, этот вопрос достаточно простой, ведь вы четко понимаете свои потребности и габариты помещения в соответствии с ними. Но для тех читателей, кто еще не определился, перечислим главные преимущества и недостатки квартир и частных домов.

Дом: преимущества

конфиденциальность территории

пространство и свежий воздух

фрукты и овощи из собственного сада/огорода

досуг и вечеринки с друзьями на открытом воздухе

парковка автомобиля

отделенность от соседей

Дом: недостатки

уход за домом занимает много времени

обслуживание дома и коммуникаций более затратно по сравнению с квартирами

большие расходы на топливо для автомобиля и время на дорогу для работы, школы, садика, если это загородный дом

безопасность обходится дороже (сигнализация, частная охрана и т. п.)

нужная инфраструктура может быть далеко расположена

зимой иногда недостаточно расчищенная от снега дорога к дому

Квартира: преимущества

вся инфраструктура рядом 24/7

надежная и более дешевая безопасность (консьерж-сервисы, домофон и т. д.)

быстрая доступность к работе, школе, саду

ниже счета за коммунальные услуги, ведь вы меньше тратите

Квартира: недостатки

низкое качество окружающей среды, загазованность

шум от дорог

недостаточное количество парковочных мест возле дома

возможна недостаточная шумоизоляция

нет собственной частной территории для отдыха, только общее пользование местами отдыха

Принимая во внимание эти перечни, вам нужно определиться с приоритетностью потребностей.

Обязательно узнавайте как можно больше информации о помещении перед подписанием договора (фото: Freepik)

На что обращать внимание при выборе

Кроме традиционных факторов выбора, таких как стоимость и условия аренды, ремонт, условия проживания, количество комнат, владелец портала недвижимости Country.ua Руслан Саливон советует обращать внимание на следующее:

Локация. Если человек привязан к работе, то жилье должно быть в 15-20-минутной пешей или транспортной доступности. Если дети ходят в школу, то жилье должно быть у школы. Это значительно сэкономит ваше время.

Если человек привязан к работе, то жилье должно быть в 15-20-минутной пешей или транспортной доступности. Если дети ходят в школу, то жилье должно быть у школы. Это значительно сэкономит ваше время. Инфраструктура. Здесь в зависимости от того, что вас интересует: парки, магазины, супермаркеты, места отдыха, занятий спортом. Если есть автомобиль, нужна стоянка.

Здесь в зависимости от того, что вас интересует: парки, магазины, супермаркеты, места отдыха, занятий спортом. Если есть автомобиль, нужна стоянка. Автономность. Есть ли в будущем доме генератор для лифтов, отопления, света или другие источники питания? Есть ли автономная котельная? Поинтересуйтесь этим у владельца квартиры.

Есть ли в будущем доме генератор для лифтов, отопления, света или другие источники питания? Есть ли автономная котельная? Поинтересуйтесь этим у владельца квартиры. Документы. Обязательно необходимо проверять документы, удостоверяющие право собственности на жилье.

Добавим, что важными показателями могут стать соседи. Если вы не любите много шума за соседней стенкой, тогда сразу интересуйтесь либо шумоизоляцией, либо тем, какие у вас соседи.

С другой стороны лучше не заключать договор аренды с сомнительным собственником, а также если жилье находится в ипотеке или размещено в доме, который не введен в эксплуатацию.

Услуги риелтора: брать или не брать?

"Аренда квартиры через агентство безопаснее, но нужно выбрать достойную компанию. Выбирая агентство недвижимости, лучше ориентироваться на живые отзывы и рекомендации. Не ведитесь на низкие комиссионные, вряд ли за них будет предоставлен качественный сервис", - советует представитель международной компании RE/MAX в Украине Юлия Лесик.

Но пользоваться ли услугами риелтора, это ваш выбор. Арендовать квартиру вы сможете и без помощи, однако эксперт подчеркивает, что при этом придется:

искать недвижимость, подходящую под ваши параметры

договариваться с владельцами о просмотрах

проверять документы

искать грамотный договор аренды, который предусмотрит все нюансы и исключит возможность возникновения споров

Как действуют мошенники

Юлия Лесик рассказывает, что сейчас самая популярная схема такая: мошенник арендует квартиру посуточно, которую сдают сразу многим арендаторам или берут задатки за аренду от многих, а потом исчезают.

Однако дальше сценарий может развиваться по-разному, и это уже совсем другие схемы. Ключи могут просто не подойти к замку, через некоторое время появится настоящий владелец или ваши вещи исчезнут из квартиры.

"Поэтому важно проверить документы владельца, документы на квартиру, информацию обо всех людях, место жительства которых зарегистрировано в квартире. Особое внимание обратить на наличие несовершеннолетних детей. Попросите владельца показать квитанции или электронные оплаты за коммунальные услуги", - отмечает эксперт.