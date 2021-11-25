В Україні суттєво подорожчає вершкове масло: чого очікувати від цін

Ціна на вершкове масло в Україні продовжує зростати. У найближчому майбутньому подорожчання збільшиться.

Про це повідомляють у сюжеті ТСН.

Відзначається, що ціна на вершкове масло в магазинах підскочить на 15%.

Причина подорожчання

Природно, на підвищення ціни вершкового масла вплине те, що собівартість молока в Україні підвищилася. Подорожчав корм для тварин, а також збільшилася ціна на газ для підприємств.

Експерти кажуть, що процес подорожчання тісно пов'язаний зі світовими тенденціями. Річ у тому, що тільки за останній місяць ціни на вершкове масло в світі зросли на 30%.

Ще однією причиною подорожчання цього продукту в Україні називають високий попит на сировину, виробництво якого стрімко зменшується.

Скільки зараз коштує пачка масла в магазинах

Якщо говорити про продукт жирністю 82,5% - то його ціна "кусається". Так, наприклад, онлайн ціна за брикет масла перевірених брендів стартує від 52 гривень.