Експерт розповіла, кому заборонено їсти сухофрукти: ви будете здивовані

Часто люди використовують сухофрукти замість солодощів або додають їх у різноманітні випічки. Однак, мало хто знає, що не усім їх можна їсти.

Скільки сухофруктів можна з'їдати в день, розповіла нутриціолог Яна Легеза в Instagram .

Чи корисні сухофрукти

За словами фахівця, усі магазинні та ринкові сухофрукти проходять обробку, в тому числі й хімічну, щоб мати гарний товарний вигляд та довше зберігатися. Тому вони можуть бути шкідливими для здоров'я людини.

Кому не можна їх їсти

Люди, які хворіють на цукровий діабет та ожиріння, варто уважно ставитися до вживання сухофруктів через високий вміст цукру. Однак, в помірній кількості таким людям можна сушені груші, яблука, ягоди смородини (не солодких сортів).

"Діабетикам краще утриматися від вживання екзотичних сухофруктів, таких як: сушені банани, ананаси, а також сушені вишні. Те ж саме стосується і всіх бажаючих схуднути!", - пояснила нутриціологиня.

Скільки можна за день з'їдати

Експерт зазначила, що вживання сухофруктів у великій кількості шкідливе для здоров'я та може викликати алергічні реакції та зневоднення організму.

Також високий вміст цукру в сушених фруктах та ягодах негативно позначається на здоров'ї зубів. Окрім того, експерт додала, що після прийому сухофруктів варто почистити зуби.

"Не рекомендую їсти їх на ніч, якщо хочемо схуднути, оскільки вони викликають вироблення інсуліну, що своєю чергою знижує жироспалювальну активність організму", - підсумувала нутриціологиня.

До того ж людям з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту і каменями в нирках рекомендується їсти фініки з обережністю.