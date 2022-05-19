Эксперт рассказала, кому запрещено есть сухофрукты: вы будете удивлены

Часто люди используют сухофрукты вместо сладостей или добавляют их в различные выпечки. Однако, мало кто знает, что не всем их можно есть.

Сколько сухофруктов можно съедать в день, рассказала нутрициолог Яна Легеза в Instagram .

Полезны ли сухофрукты

По словам специалиста, все магазинные и рыночные сухофрукты проходят обработку, в том числе и химическую, чтобы иметь хороший товарный вид и дольше храниться. Поэтому они могут быть вредными для здоровья человека.

Кому нельзя их есть

Люди, которые болеют сахарным диабетом и ожирением, стоит внимательно относиться к употреблению сухофруктов из-за высокого содержания сахара. Однако, в умеренном количестве таким людям можно сушеные груши, яблоки, ягоды смородины (не сладких сортов).

"Диабетикам лучше воздержаться от употребления экзотических сухофруктов, таких как: сушеные бананы, ананасы, а также сушеные вишни. То же самое касается и всех желающих похудеть!", - пояснила нутриціологиня.

Сколько можно за день съедать

Эксперт отметила, что употребление сухофруктов в большом количестве вредно для здоровья и может вызвать аллергические реакции и обезвоживание организма.

Также высокое содержание сахара в сушеных фруктах и ягодах негативно сказывается на здоровье зубов. Кроме того, эксперт добавила, что после приема сухофруктов стоит почистить зубы.

"Не рекомендую есть их на ночь, если хотим похудеть, поскольку они вызывают выработку инсулина, что в свою очередь снижает жиросжигающую активность организма", - подытожила нутрициологиня.

К тому же людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и камнями в почках рекомендуется есть финики с осторожностью.