Експерт розповів, як відрізнити неякісну рослинну олію: небезпечно для життя

Як відрізнити якісну рослинну олію (ілюстративне фото: freepik.com)

Експерт підкреслює, що досить часто на полицях супермаркетів продається неякісна продукція

Рослинна олія – продукт, який ми використовуємо при приготуванні більшості страв. Експерт зазначає, що дуже важливо вживати "правильну" олію: не тільки корисну, але і якісну. Як відрізнити хорошу рослинну олію, розповів технолог з перероблювання та випуску масложирової продукції Сергій Дмитрук, передає каналу "Україна 24".

Зокрема, експерт відповів на найпопулярніше питання, яка олія краще — світла чи темна.

"Більш якісна олія, яка світліша, тому що вона була видавлена з зерен, можливо, з використанням холодного методу пресування. Більш темна олія — як соняшникова, так і гарбузова — це насіння спочатку нагрівають на спеціальних жаровнях, щоб був більший вихід олії в результаті. Але це своєю чергою призводить до виникнення канцерогенів. Всі знають, що канцерогени, ймовірно, можуть викликати ракові клітини", — сказав він.

Також варто відзначити, що раніше експерти давали інші поради по вибору рослинної олії.

Шукайте олію в темних місцях. Обираючи соняшникову олію в магазині, необхідно звернути увагу на те, в якому місці вона зберігається: під впливом будь-якого світла склад масла швидко псується, і воно втрачає свої корисні властивості.

Уважно дивіться на термін придатності. Звертати увагу на термін придатності продуктів потрібно завжди, а у випадку з соняшниковою олією даті виготовлення варто приділяти особливу увагу. Чим ближче олія до закінчення терміну придатності, тим вище показник її перекисного числа, яке впливає на окиснюваність продукту.

Зверніть увагу на ступінь чистоти продукту. Помутніла олія – ознака псування рафінованого продукту, від такої покупки краще відмовитися. При цьому не варто лякатися невеликого осаду в нерафінованій олії.

Зберігайте олію правильно. Вдома приберіть пляшку олії в темне прохолодне місце (наприклад, в холодильник). Оптимальна температура зберігання соняшникової олії — від +5 до +20 °С.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Безугла Ольга розповіла, як позбутися від підступного вісцерального жиру.

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