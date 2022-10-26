Без связи, воды и еды. Какие могут быть проблемы у украинцев из-за перебоев со светом

Масштабные удары по объектам энергосистемы поставили страну в условия экономии электроэнергии. Регулярные отключения света заставили компании приспосабливаться к работе "в потемках".

РБК-Украина рассказывает, как украинцы и бизнес адаптируются к новым условиям и на какие сферы жизни отсутствие электроэнергии влияет больше всего.

Как работают супермаркеты и магазины: экономия и закрытие

Супермаркеты и продуктовые магазины снизили освещение залов, торговые центры выключили свет в части коридоров, закрыли дополнительные выходы.

Крупные торговые центры в Киеве на период отключения электроэнергии закрываются, а магазины прекращают работу. Покупателей просят оставить неоплаченные товары и выйти на улицу до возобновления электроснабжения. К примеру, в Lavina Mall на выходных во время отключения света работал только "Ашан".

Как пишут на странице ТРЦ, в торговом центре экономят – потребление электроэнергии сократили на 50%.

Фото: Супермаркеты сократили потребление электроэнергии (РБК-Украина/Виталий Носач)

Впрочем, некоторые ТРЦ быстро среагировали и купили дизельные генераторы. К примеру, в SkyMall рассказали, что как только на левом берегу Киева начались перебои с электроэнергией, торговый центр был снабжен генераторами, что позволило быть независимым от поврежденных ТЭЦ. В тот день все магазины и рестораны возобновили работу.

Сеть торговых центров "Эпицентр" снизила яркость освещения в торговых залах и полностью отключила LED-экраны на фасадах. Такие меры должны сэкономить потребление электроэнергии на 30%.

В ресторанах изменили меню и обслуживают клиентов при свечах

В ресторанах на случай отключений света закупили генераторы, готовят еду на огне, кофе варят на керосине, а меню сократили, чтобы продукты не портились. Об этом написала в Facebook директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова.

По ее словам, посещаемость заведений уменьшилась в последнее время вдвое. Также иногда не хватает персонала – люди не могут попасть на работу из-за тревог. Следовательно, и приготовление блюд занимает больше времени.

В случае отключения света некоторые заведения предлагают специальное меню – салаты, пироги, нарезки, к которым подают горячие напитки, которые можно приготовить с помощью термопота.

Также продолжают работать те заведения, которые имеют мангалы и готовят на огне.

"Освещенный свечами зал ресторана – волшебное место, которое притягивает посетителей. В такой атмосфере существенно растут продажи алкоголя, в некоторых заведениях даже вдвое. Поэтому бары, особенно расположенные в подвальных помещениях, могут выживать вообще без света", – отмечает эксперт.

Фото: Вечерний Киев (РБК-Украина/Виталий Носач)

Без электричества могут не работать терминалы, поэтому клиентам нужно носить запас наличных денег. Некоторые заведения экономят электроэнергию, потому что еще раньше заменили обычные электрические плиты индукционными.

Базовые станции мобильных операторов работают от дизельных генераторов

Операторы мобильной связи рассказали, почему во время отключения электроэнергии может исчезать и мобильный интернет. Сначала базовые станции питают от аккумуляторных батарей, затем вместо них подключают дизельные генераторы – а доставка занимает время.

В lifecell объясняют, что их базовые станции оснащены аккумуляторными батареями, обеспечивающими работу оборудования в течение нескольких часов. При масштабных отключениях электроэнергии в разных населенных пунктах наблюдаются проблемы со связью. После этого подключают генераторы, но работу всего оборудования при масштабных отключениях обеспечить сложно.

объясняют, что их базовые станции оснащены аккумуляторными батареями, обеспечивающими работу оборудования в течение нескольких часов. При масштабных отключениях электроэнергии в разных населенных пунктах наблюдаются проблемы со связью. После этого подключают генераторы, но работу всего оборудования при масштабных отключениях обеспечить сложно. В Киевстар также часть базовых станций компании оборудованы источниками автономного питания, которые в зависимости от нагрузки на сеть могут работать 3-4 часа. Если за это время электроэнергия не возобновляется, компания использует передвижные дизель-генераторы. При использовании мощностей приоритет предоставляется технологиям для совершения звонков.

также часть базовых станций компании оборудованы источниками автономного питания, которые в зависимости от нагрузки на сеть могут работать 3-4 часа. Если за это время электроэнергия не возобновляется, компания использует передвижные дизель-генераторы. При использовании мощностей приоритет предоставляется технологиям для совершения звонков. В Vodafone расширяют емкость сети, ведь при отключении электроэнергии выключаются Wi-Fi роутеры, поэтому люди начинают больше подключаться к мобильному интернету. В больших городах бывает невозможно установить дополнительные базовые станции из-за наложения радиосигналов.

Фото: Во время отключения света станции мобильных операторов в первую очередь поддерживают звонки (РБК-Украина/Виталий Носач)

Советы от провайдеров, как подключиться к интернету без света

Фасадное освещение, вывески, телевизоры, свет в помещениях без людей с 13 октября исключает компания "Воля". Если исчез интернет, пользователям советуют дождаться восстановления услуги, потому что причина может быть в том, что оборудование находится по адресу, где нет питания.

В качестве выхода клиентам советуют подключаться без роутера, переставив кабель в ноутбук. Сеть будет работать, если узел, от которого подключена услуга, будет иметь аварийное питание - от генератора или заряженных аккумуляторов.

В компании "Триолан" заявляют, что все основные узлы сети давно снабжены альтернативными источниками питания.

"Это позволяет большинству узлового оборудования и значительному количеству конечных клиентских коммутаторов работать там, где это возможно, не менее 6 часов", - пишут на странице провайдера.

Украинцев призывают запасаться водой на три дня

Из-за отключения электроэнергии в городах может исчезать вода в кранах. Это связано с остановками насосных станций. О таких отключениях уже предупреждали жителей Днепра, Львова, Хмельницкого.

Фото: Вода в кранах может исчезать из-за остановки насосных станций (РБК-Украина/Виталий Носач)

К примеру, в Днепре 26 октября исчезала вода на 9 улицах. Об аварийном отключении электроэнергии в Хмельницком 25 октября сообщал городской голова Александр Симчишин. В то же время со светом с утра исчезала и вода в кранах.

В "Хмельницкводоканале" вчера объяснили, что после возобновления полноценного функционирования энергосистемы водоснабжение города начнет работать в обычном режиме.

Ранее горожанам в связи с перебоями электроэнергии посоветовали сделать в каждом доме запасы воды, которых хватило бы на 72 часа.