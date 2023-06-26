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Эксперт проверил вокзальную шаурму на микробы. Смотрите, что он нашел под микроскопом

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Понедельник 26 июня 2023 11:07
Эксперт проверил вокзальную шаурму на микробы. Смотрите, что он нашел под микроскопом Сколько микробов в шаурме (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Шаурма является одним из самых популярных видов уличной еды, которую охотно едят украинцы. Каждый из нас слышал немало пугалок о том, что ее не стоит есть, потому что есть высокие риски отравиться. Однако действительно ли она так опасна, как о ней рассказывают?

Этот вопрос исследовал химик Глеб Репич. Он протестировал вокзальную шаурму на наличие микробов и поделился видео эксперимента на своей странице Instagram.

Что показали результаты проверки

Репич стерильной палочкой взял образцы с шаурмы - прошел по поверхности и серединке, чтобы собрать микробы из мяса, овощей и соуса. Далее переместил это все в эндо среду - это селективная среда, в которой растут только бактерии фекальной флоры. А затем поставил в термостат на сутки.

"Я в шоке. Ведь то, что мы видим - это жирные толстые колонии, фекальных бактерий. Это просто их питомник. Что свидетельствует о явном несоблюдении санитарных норм", - говорит химик.

Исследователь рассмотрел эти бактерии под микроскопом. Среди них кишечные палочки, которые могут быть патогенными и вызывать серьезные расстройства кишечника.

"Дальше интересная сморщенная колония. Это тоже палочки, но не знаю точно, что это, потому что раньше такого не встречал. Если окажется, что это какой-то микроб, то назову их шаурмелами, в честь шаурмы, в которой они найдены", - шутит Репич.

Также среди образцов самая большая колония протеев - фекальные бактерии, покрытые жгутиками. И если присмотреться к ним под микроскопом, то видно, как они двигаются.

"Благодаря этому они очень быстро распространяются в среде, в которой растут. То есть в шаурме. А люди потом это едят", - говорит химик.

При этом Репич добавляет, что в жару шаурма представляет собой идеальную питательную среду для развития любых попадающих туда бацилл. Из-за этого многие люди отравляются шаурмой летом.

"А вот попадет туда что-нибудь или нет, зависит исключительно от соблюдения санитарных норм", - добавляет Репич.

Реакция соцсетей на результаты исследования

Подписчики Репича активно комментируют пост с экспериментом. Некоторые из них не удивлены таким результатом.

Что пишут пользователи соцсетей:

  • Дело не в шаурме, а в несоблюдении санитарных норм. Грубо говоря, почесался, где не надо, а потом начал мясо накладывать. А то всю шаурму мира захейтили!
  • Пища не может быть стерильной. И это все условно-патогенная флора. Если вы сделаете шаурму и съедите в течение двух часов, то ничего не будет. Однако если вы оставите шаурму в неподходящих условиях, тогда действительно может быть кишечная инфекция.
  • Поэтому лучше всего домашняя шаурма.
  • Это какая-то антиреклама шаурмы.
  • Приготовьте дома шаурму и проверьте ее. Интересно, какой будет результат.

Раньше мы писали о том, какие микробы химик обнаружил на поверхности суши.

Читайте также о том, какие микробы живут на магазинном мясе.

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шаурма