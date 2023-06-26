Эксперт проверил вокзальную шаурму на микробы. Смотрите, что он нашел под микроскопом
Шаурма является одним из самых популярных видов уличной еды, которую охотно едят украинцы. Каждый из нас слышал немало пугалок о том, что ее не стоит есть, потому что есть высокие риски отравиться. Однако действительно ли она так опасна, как о ней рассказывают?
Этот вопрос исследовал химик Глеб Репич. Он протестировал вокзальную шаурму на наличие микробов и поделился видео эксперимента на своей странице Instagram.
Что показали результаты проверки
Репич стерильной палочкой взял образцы с шаурмы - прошел по поверхности и серединке, чтобы собрать микробы из мяса, овощей и соуса. Далее переместил это все в эндо среду - это селективная среда, в которой растут только бактерии фекальной флоры. А затем поставил в термостат на сутки.
"Я в шоке. Ведь то, что мы видим - это жирные толстые колонии, фекальных бактерий. Это просто их питомник. Что свидетельствует о явном несоблюдении санитарных норм", - говорит химик.
Исследователь рассмотрел эти бактерии под микроскопом. Среди них кишечные палочки, которые могут быть патогенными и вызывать серьезные расстройства кишечника.
"Дальше интересная сморщенная колония. Это тоже палочки, но не знаю точно, что это, потому что раньше такого не встречал. Если окажется, что это какой-то микроб, то назову их шаурмелами, в честь шаурмы, в которой они найдены", - шутит Репич.
Также среди образцов самая большая колония протеев - фекальные бактерии, покрытые жгутиками. И если присмотреться к ним под микроскопом, то видно, как они двигаются.
"Благодаря этому они очень быстро распространяются в среде, в которой растут. То есть в шаурме. А люди потом это едят", - говорит химик.
При этом Репич добавляет, что в жару шаурма представляет собой идеальную питательную среду для развития любых попадающих туда бацилл. Из-за этого многие люди отравляются шаурмой летом.
"А вот попадет туда что-нибудь или нет, зависит исключительно от соблюдения санитарных норм", - добавляет Репич.
Реакция соцсетей на результаты исследования
Подписчики Репича активно комментируют пост с экспериментом. Некоторые из них не удивлены таким результатом.
Что пишут пользователи соцсетей:
- Дело не в шаурме, а в несоблюдении санитарных норм. Грубо говоря, почесался, где не надо, а потом начал мясо накладывать. А то всю шаурму мира захейтили!
- Пища не может быть стерильной. И это все условно-патогенная флора. Если вы сделаете шаурму и съедите в течение двух часов, то ничего не будет. Однако если вы оставите шаурму в неподходящих условиях, тогда действительно может быть кишечная инфекция.
- Поэтому лучше всего домашняя шаурма.
- Это какая-то антиреклама шаурмы.
- Приготовьте дома шаурму и проверьте ее. Интересно, какой будет результат.
Раньше мы писали о том, какие микробы химик обнаружил на поверхности суши.
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