Эксперт обнародовал правду о красном вине, на которую никто не решается

Полезные свойства красного вина

По мнению экспертов, красное вино может очень хорошо помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с большим количеством антиоксидантов, таких как ресвератрол. Они помогают поддерживать здоровье кровеносных сосудов и являются ключевыми для снижения уровня плохого холестерина, также известного как ЛПНП.

Кроме того, благодаря большому количеству антиоксидантов красное вино борется со свободными радикалами в организме. Таким образом, оно может предотвратить преждевременное старение и снизить риск некоторых хронических заболеваний.

Еще одно преимущество, которое можно найти в умеренном потреблении красного вина, заключается в том, что оно обладает свойствами, которые могут быть связаны с меньшим риском когнитивных расстройств и нейродегенеративных заболеваний. Красное вино, с другой стороны, также может быть союзником в уменьшении некоторых расстройств, таких как стресс, тяжелое пищеварение, или помогает контролировать вес тела.

Риски от красного вина, которые следует учитывать

Как и любой напиток, содержащий определенное количество алкоголя, вы должны четко понимать, что потребление красного вина должно быть умеренным. В противном случае мы можем столкнуться с различными рисками для нашего здоровья и общего самочувствия.

Наиболее известный риск, с которым мы сталкиваемся, если мы не потребляем красное вино в умеренных количествах, это заболевание печени. Алкоголь может повредить печень и увеличить вероятность страдания от такого заболевания. Подобным образом, раковые заболевания также могут легче появиться в нашем организме, если было чрезмерное употребление того или иного алкогольного напитка.

Наиболее распространенными видами рака, которые могут возникнуть, являются рак молочной железы и толстой кишки. Кроме того, чрезмерное потребление алкоголя может вызвать другие общие проблемы со здоровьем, такие как гипертония, аритмии или даже некоторые психические проблемы, если потребление особенно велико, например преждевременное слабоумие.