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Держстат назвав галузі із найшвидшим зростанням зарплат

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Україна, Середа 28 липня 2021 15:45
Держстат назвав галузі із найшвидшим зростанням зарплат Фото: найбільшу зарплату отримують айтішники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2021 року середня зарплата штатних працівників в Україні в порівнянні з червнем минулого року зросла на 23,6%. Середня зарплата становила 14 313 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даним статистичного відомства, найшвидше зарплати зростали у галузі "Тимчасове розміщування й організація харчування" - на 71,3% до 8 922 гривень.

Далі йдуть "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок", де зарплати за рік зросли на 39,5% до 13 260 гривень.

У галузі "Інформація та телекомунікації" зарплати за рік зросли на 38,4% до 26 197 гривень та є найвищими в Україні.

У галузі "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" зарплати зросли на 36,7% до 12 090 гривень, в "Освіті" - на 31,3% до 14 158 гривень.

Найнижчі темпи зростання у галузі "Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність" - на 14,0% до 12 984 гривень.

Держстат назвав галузі із найшвидшим зростанням зарплат

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила індекси вартості робочої сили у першому кварталі 2021 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість зросла на 18,2%.

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Державна служба статистики зарплата
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