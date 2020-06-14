Експерт назвав майбутніх чемпіонів світу з боксу: не Усик і Ломаченко

Авторитетний експерт, президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов назвав майбутніх чемпіонів світу з боксу. Він вважає, що молоді українські боксери в найближчі роки зможуть серйозно заявити про себе на професійному рингу. На його думку, найталановитішими з них є Дмитро Митрофанов, Олександр Хижняк і Денис Берінчик.

На поточний момент Україна представлена трьома діючими володарями чемпіонських поясів — Василем Ломаченком, Олександром Усиком та Артемом Далакяном. Експерт зазначає, що на професійному рингу скоро з'являться нові імена.

"В першу чергу назву Дмитра Митрофанова, який мені дуже подобається, — зазначив Михайло Зав'ялов. — Може заявити про себе в разі переходу в професіонали Олександр Хижняк. Це ті хлопці, які здатні показати результати аж до завоювання звання чемпіона світу. Денис Берінчик набирає обертів. Правда, в легкій вазі дуже багато претендентів і вкрай важко пробратися до вершини", - зазначає експерт.

Також Зав'ялов підкреслив, що Україна – боксерська нація, тому чемпіони світу точно будуть.

"Я дивлюся багато рейтингових боїв, і око радіє, коли бачиш, скільки у нас талановитої молоді. Та й взагалі, я завжди говорив, що Україна — це боксерська нація, тому що і в часи Радянського Союзу, і після здобуття незалежності наші хлопці завжди були на провідних ролях у світі. Тільки потрібно давати їм можливість проявити себе, укладати контракти з хорошими промоутерами та менеджерами, які зможуть просувати боксера. Повірте, щоб стати чемпіоном світу, треба подолати багато бруду на шляху до своєї мети", - додав він.

Нагадаємо, що раніше був названий єдиний боксер, який може перемогти Усика.

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