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Українка з 13 розміром грудей проведе дебютний бій у ММА на очах у Макгрегора

STYLERЖиття    10.06.2020 - 17:14
Українка з 13 розміром грудей проведе дебютний бій у ММА на очах у Макгрегора
Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/zvezdagramma)

Міла Кузнєцова проведе свій дебютний бій у Таїланді

Міла Кузнєцова у вересні 2020 року проведе свій перший бій у ММА. Українська модель, яка брала участь у конкурсі Miss Universe Plus Size-2019, вийде на ринг в Таїланді.

Спочатку володарка 13-го розміру грудей планувала зайнятися професійним боксом, але потім вирішила, що це будуть змішані єдиноборства. Про це повідомляє Klitschko Brothers.

Дівчина розповіла, що, коли відкриють міжнародне авіасполучення, вона вирушить у Таїланд. Там вона почне свою підготовку до бою під керівництвом відомого бійця ММА Аскара Можарова, якого за стиль ведення бою називають українським Макгрегором.

Українка з 13 розміром грудей проведе дебютний бій у ММА на очах у Макгрегора

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/zvezdagramma)

Кузнєцова зазначила, що Аскар народився в Одесі, але вже давно живе в Таїланді. Вона вибрала саме це місце, тому що її нічого не буде відволікати від тренувань.

Українка з 13 розміром грудей проведе дебютний бій у ММА на очах у Макгрегора

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/zvezdagramma)

Можаров зазначив, що коли дізнався про те, що Міла збирається зайнятися професійним боксом, то запропонував допомогу. За його словами, їй краще зайнятися ММА, адже в змішаних єдиноборствах можна досить швидко освоїти задушливі прийоми. А в боксі, щоб опанувати азами бою, потрібно набагато більше часу.

Українка з 13 розміром грудей проведе дебютний бій у ММА на очах у Макгрегора

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/zvezdagramma)

Організатор вечора ММА - російський бізнесмен і блогер Максим Мернес, який також вже давно живе в Таїланді. Варто зазначити, що нещодавно між ним і Можаровым стався конфлікт, який вони вже встигли залагодити.

Зараз для українки шукають суперницю зі схожими параметрами. При цьому у організаторів вже є на прикметі дівчата з США, Росії і Великобританії. В якості почесного гостя організатори збираються запросити легендарного Конора Макгрегора.

Нагадаємо, побитий українським Макгрегором російський блогер виявився сином глави МММ.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України спорт
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