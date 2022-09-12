Експерт криптовалютного ринку Сергій Сотніченко змінив комп'ютер на автомат: фото

За його словами, він зустрів окупацію Криму 2014 року, очолюючи громадську приймальну партії опозиційної Путіну "Громадянської платформи", й розпочав активну боротьбу проти загарбницького путінського режиму і потрапив до списків політичних дисидентів разом з такими іменами, як Андрій Макаревич (музикант), Євген Ройзман (російський опозиціонер, політик, громадський діяч).

До повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року займався питаннями боротьби з фінансуванням терористичних формувань Л/ДНР, у тому числі із застосуванням криптовалют та блокчейн-технологій. У коментарі він підкреслив: "Ми розуміючи всю складність у питаннях крипторинку, багато боролися за закон про криптовалюту в Україні, тому що ринку потрібні підстави для легальної роботи, але так само держава має визначити рамки, за якими можна буде позбавити компанії та світлі уми молоді нашої країни від корупційних складових".

На момент повномасштабного вторгнення 24 лютого Сергій та всі його друзі взяли до рук зброю, одягли військову форму та зустріли ворога на Київщині в лавах тероборони ЗСУ.

"Я почав свою війну почав ще у 2014 році за свободу своєї особистої історії, сьогодні ми зустрілися віч-на-віч на вулицях Бучі, Ірпеня, в Києві під час боротьби з ДРГ, віч-на-віч з ворогом в активній сутичці і мені не соромно за те, що всі ми, українці, відвойовуємо свою свободу і кожен із нас вступив у бій, робимо це, насамперед, для своєї сім'ї. Це - наша мотивація, і цим ми сильніші за орди рашистів", - заявив він.

Варто тако зазначити, що його дружина Емма Шекоян займається їх фондом "PFCU" Charity org і годує сім'ї переселенців, які залишилися без даху над головою і коштів на існування, доставляючи все необхідне до звільнених міст і сіл по всій Україні.