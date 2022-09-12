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Эксперт криптовалютного рынка Сергей Сотниченко сменил компьютер на автомат: фото

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Понедельник 12 сентября 2022 14:32
Эксперт криптовалютного рынка Сергей Сотниченко сменил компьютер на автомат: фото Фото: эксперт криптовалютного рынка Сергей Сотниченко сменил компьютер на автомат (aspi news)
Автор: Илона Свиридова

Общественный деятель, эксперт криптовалютного рынка Сергей Сотниченко после полномасштабного вторжения 24 февраля взял в руки оружие и присоединился к рядам тероборони ВСУ.

Об этом он рассказал в комментарии ASPI.

По его словам, он встретил оккупацию Крыма в 2014 году, возглавляя общественную приемную партии оппозиционной Путину "Гражданской платформы", и начал активную борьбу против захватнического путинского режима и попал в списки политических диссидентов вместе с такими именами, как Андрей Макаревич (музыкант), Евгений Ройзман (российский оппозиционер, политик, общественный деятель).

До полномасштабного вторжения в феврале 2022 года занимался вопросами борьбы с финансированием террористических формирований Л/ДНР, в том числе с применением криптовалют и блокчейн-технологий. В комментарии он подчеркнул: "Мы, понимая всю сложность в вопросах крипторынка, многие боролись за закон о криптовалюту в Украине, потому что рынку нужны основания для легальной работы, но так же государство должно определить рамки, за которыми можно будет лишить компании и светлые умы молодежи нашей страны от коррупционных составляющих".

Эксперт криптовалютного рынка Сергей Сотниченко сменил компьютер на автомат: фото

На момент полномасштабного вторжения 24 февраля Сергей и все его друзья взяли в руки оружие, надели военную форму и встретили врага на Киевщине в рядах теробороны ВСУ.

"Я начал свою войну начал еще в 2014 году за свободу своей личной истории, сегодня мы встретились один на один на улицах Бучи, Ирпеня, в Киеве во время борьбы с ДРГ, один на один с врагом в активной схватке и мне не стыдно за то, что все мы, украинцы, отвоевываем свою свободу и каждый из нас вступил в бой, делаем это, прежде всего, для своей семьи. Это - наша мотивация, и этим мы сильнее орды рашистів", - заявил он.

Также стоит отметить, что его жена Эмма Шекоян занимается их фондом "PFCU" Charity org и кормит семьи переселенцев, которые остались без крыши над головой и средств на существование, доставляя все необходимое в освобожденных городов и сел по всей Украине.

Эксперт криптовалютного рынка Сергей Сотниченко сменил компьютер на автомат: фото

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