Эксперт по питанию назвала продукты, в которые добавляют маргарин вместо сливочного масла

Маргарин - это продукт, в котором содержатся животные (насыщенные) жиры. Они могут повышать уровень плохого холестерина при чрезмерном употреблении таких продуктов.

Эксперт по питанию Наталия Мазурик рассказала в Telegram , в каких продуктах на полках магазинов содержится маргарин, вместо сливочного масла.

В какие продукты кладут маргарин вместо сливочного масла

В большинстве магазинного печенья содержится маргарин. Там даже указан состав - маргарин, жиры растительные в натуральном и твердом виде.

В готовом слоеном тесте, которое продается в маркетах, также присутствует маргарин.

Обращайте внимание на конфеты, их состав чаще всего оставляет желать лучшего. На упаковке некоторых из них даже не указано, какой жир там добавлен.

В готовых тарталетках - такая же ситуация. В составе теста - маргарин. Эксперт по питанию показала продукты с маргарином (фото: Наталия Мазурик)

Отметим, что маргарин среди масел является лидером по количеству трансжиров. Длительное время ученые спорили, что менее вредное – масло или маргарин. В результате исследований было установлено, что маргарин вредней. Он провоцирует атеросклероз, болезни сердца и сосудов.

Содержащиеся в трансжирах химические элементы при попадании в организм человека замещают молекулы правильных липидов. Клетки перестают выполнять свои функции. В результате наносится вред гормональной и ферментной системам организма, в нем накапливаются токсины, увеличивается риск развития многих заболеваний.