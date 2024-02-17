Экс-жена Остапчука показалась в объятиях загадочного мужчины (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Кристина Горняк намекнула на новые отношения

Сейчас бывшый нотариус проживает в Вене. По словам женщины, город стал для нее "временным домом".

"Вена для меня стала реально временным домом. Да, есть здесь свои плюсы и, конечно, минусы! Но дома они тоже сейчас есть, минусы. Ну, и, конечно, здесь у меня еще и дела сердечные тоже... Поэтому я здесь так задержалась", - поделилась экс-супруга Остапчука.

Кристина Горняк намекнула на новые отношения (фото: instagram.com/kristygor)

"Просто о них я не хочу говорить, вообще решила, что о своих следующих отношениях буду рассказывать тогда, когда уже или будет свадьба, или буду беременна!", - сказала она.

Также Горняк отметила, что получает достаточно внимания от мужчин и показала фото с вероятным бойфрендом. Правда, лица его не видно.

Кристина Горняк намекнула на новые отношения (фото: instagram.com/kristygor)

Впрочем, пока блогерша не собирается выходить замуж.

"Как видите, пока пальчики свободны. Просто тему отношений лучше оставить при себе", - добавила Кристина.

Кристина Горняк намекнула на новые отношения (фото: instagram.com/kristygor)