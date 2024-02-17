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Экс-жена Остапчука показалась в объятиях загадочного мужчины (фото)

Суббота 17 февраля 2024 10:40
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Экс-жена Остапчука показалась в объятиях загадочного мужчины (фото) Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Иванна Пашкевич

Экс-жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк заинтриговала фотографией с загадочным мужчиной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Кристина Горняк намекнула на новые отношения

Сейчас бывшый нотариус проживает в Вене. По словам женщины, город стал для нее "временным домом".

"Вена для меня стала реально временным домом. Да, есть здесь свои плюсы и, конечно, минусы! Но дома они тоже сейчас есть, минусы. Ну, и, конечно, здесь у меня еще и дела сердечные тоже... Поэтому я здесь так задержалась", - поделилась экс-супруга Остапчука.

Экс-жена Остапчука показалась в объятиях загадочного мужчины (фото)

Кристина Горняк намекнула на новые отношения (фото: instagram.com/kristygor)

"Просто о них я не хочу говорить, вообще решила, что о своих следующих отношениях буду рассказывать тогда, когда уже или будет свадьба, или буду беременна!", - сказала она.

Также Горняк отметила, что получает достаточно внимания от мужчин и показала фото с вероятным бойфрендом. Правда, лица его не видно.

Экс-жена Остапчука показалась в объятиях загадочного мужчины (фото)

Кристина Горняк намекнула на новые отношения (фото: instagram.com/kristygor)

Впрочем, пока блогерша не собирается выходить замуж.

"Как видите, пока пальчики свободны. Просто тему отношений лучше оставить при себе", - добавила Кристина.

Экс-жена Остапчука показалась в объятиях загадочного мужчины (фото)

Кристина Горняк намекнула на новые отношения (фото: instagram.com/kristygor)

Недавно жена "Холостяка" Михайлюка рассекретила необычное имя их новорожденного сына.

Также мы рассказывали, что актер Войтенко после скандального развода женится во второй раз.

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