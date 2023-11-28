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Экс-жена Кличко впервые за долгое время приехала в Украину: фото из Киева

Виталий Кличко с бывшей супругой (фото: instagram.com/natalia_yegorova)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова впервые за несколько лет приехала в столицу. Она прибыла на поезде Укрзалізниці из польского города Хелм.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-избранницы политика.

Наталья Егорова засветилась в Киеве

По словам женщины, она прибыла на родину в составе немецкой делегации, цель которой - помощь украинским детям.

"Это будет очень эмоциональное путешествие", - поделилась она.

Наталья Егорова приехала в Киев (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Бывшая Киевского городского головы выложила несколько stories, на которых она восхищается интерьерами от Укрзалізниці.

Позже она запостила фотографию, сделанную на перроне, подписав ее "В Украине снежно и очень зимно".

Наталья Егорова приехала в Киев (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

К слову, Егорова приехала вместе с репортером немецкого издания Bild Клодией Киршнер.

Судя по видео, опубликованному певицей, ее зарубежные коллеги в восторге от архитектуры главного столичного вокзала.

Наталья приехала в состав немецкой делегации в Киев (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Для справки

В 2022 году Виталий Кличко сообщил, что они с женой, бывшей моделью Наталией, которая уже долгое время живет в Германии, разводятся после 26 лет брака.

По его словам, решение о разрыве готовилось давно - супруги несколько лет не жили вместе.

Виталий Кличко с экс-женой (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

У них есть двое общих детей - Егор и Максим.

Недавно мы рассказывали, что известный украинский певец со скандалом разводится с женой после 20 лет брака.

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КиевВиталий Кличко