Экс-жена Кличко впервые за долгое время приехала в Украину: фото из Киева

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова впервые за несколько лет приехала в столицу. Она прибыла на поезде Укрзалізниці из польского города Хелм.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-избранницы политика.
По словам женщины, она прибыла на родину в составе немецкой делегации, цель которой - помощь украинским детям.
"Это будет очень эмоциональное путешествие", - поделилась она.
Наталья Егорова приехала в Киев (фото: instagram.com/natalia_yegorova)
Бывшая Киевского городского головы выложила несколько stories, на которых она восхищается интерьерами от Укрзалізниці.
Позже она запостила фотографию, сделанную на перроне, подписав ее "В Украине снежно и очень зимно".
Наталья Егорова приехала в Киев (фото: instagram.com/natalia_yegorova)
К слову, Егорова приехала вместе с репортером немецкого издания Bild Клодией Киршнер.
Судя по видео, опубликованному певицей, ее зарубежные коллеги в восторге от архитектуры главного столичного вокзала.
Наталья приехала в состав немецкой делегации в Киев (фото: instagram.com/natalia_yegorova)
В 2022 году Виталий Кличко сообщил, что они с женой, бывшей моделью Наталией, которая уже долгое время живет в Германии, разводятся после 26 лет брака.
По его словам, решение о разрыве готовилось давно - супруги несколько лет не жили вместе.
Виталий Кличко с экс-женой (фото: instagram.com/natalia_yegorova)
У них есть двое общих детей - Егор и Максим.
Недавно мы рассказывали, что известный украинский певец со скандалом разводится с женой после 20 лет брака.
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