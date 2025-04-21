Экс-жена Дзидзьо рассказала, как узнала о беременности: "Не делала тест"

"Я следила, каждый день прислушивалась к своим ощущениям. Я знала. Мы в конкретный день зачали ребенка. У меня все четко, не так, знаешь, бежала, залетела где-то там. Нет, такого у меня быть не может. Я уже взрослая девочка. И все - я чувствовала, что я беременна", - рассказала она.

Затем она вспомнила, что когда пошла с Андреем в кино и выпила немного просекко, то сразу же заподозрила, что беременна.

"Мы всегда себе берем такие мини-бутылочки просекко. И я такая села, намочила губы и чувствую просто какую-то жгучую неприятную жидкость. Я поняла, что все, организм сигнализирует, что нельзя. Я тогда поняла, что беременна", - отметила SLAVIA.

Затем она начала отмечать и другие признаки. В то же время, когда Слава Демин спросил, когда певица сделала тест на беременность, она призналась, что не делала его.

"Я не делала. А зачем мне эти тесты? Я знаю, что я беременна. А что здесь такого странного? Зачем эти тесты, я не понимаю. Девушки покупают по 10 этих тестов, ну а что он мне даст?" - отметила Ярослава Притула.

Затем она пошла к гинекологу, и с помощью УЗД подтвердили, что певица действительно беременна.

"Посмотрели и увидели, что уже сердечко бьется. На таком маленьком сроке я даже не думала, что так быстро будет видно", - поделилась бывшая Дзидзьо.

На вопрос Демина, знает ли SLAVIA пол ребенка, артистка отметила, что она пока что еще не узнавала.

"Еще пока что не знаю. Я попросила, чтобы мне не говорили. Я подумала, что мне это не так важно. Вот сейчас должна идти на следующий скрининг, и уже пусть мне скажут. Конечно, у меня есть свои ощущения, но мне нужно знать, какого цвета покупать пеленки и так далее", - рассказала Ярослава Притула.

Слава Демин предположил, что у нее родится девочка.

Напомним, Ярослава Притула и DZIDZIO (настоящее имя - Михаил Хома) были в отношениях около 20 лет. С 2013 по 2021 год пара была в официальном браке. Затем они развелись, но сохранили дружеские отношения.

Весной 2025 года стало известно, что Ярослава беременна от Андрея Павлюка - предпринимателя из Житомира. Они познакомились в киношколе на курсах и долгое время были просто друзьями.