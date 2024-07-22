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Сергей Кузин приехал в Украину. Как живет и чем занимается легенда украинского шоу-бизнеса

Понедельник 22 июля 2024 16:45
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Сергей Кузин приехал в Украину. Как живет и чем занимается легенда украинского шоу-бизнеса Сергей Кузин (фото: facebook.com/sergey.kuzin)
Автор: Иванна Пашкевич

После начала полномасштабного вторжения РФ продюсер и музыкант Сергей Кузин выехал в Америку. С тех пор о нем ничего не слышно. Выяснилось, что легенда украинского шоу-бизнеса почти месяц находится в Украине. А на днях он побывал на фестивале ATLAS UNITED.

В эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler) шоумен рассказал, как живет сейчас и чем занимается.

Как живет Сергей Кузин

По словам музыкального прдюсера "Фабрики звезд-4", он живет в Америке и работает там радиоведущим утреннего шоу.

"Я советую, как мне кажется, всякие умные вещи владельцам радиостанции. В Нью-Йорке, кстати, это самая большая русскоязычная американская радиостанция", - сказал Сергей.

Он уточнил: хоть и ведущие шоу разговаривают на русском языке, их целевая аудитория - украинцы и те, кто имеет проукраинскую позицию.

Сергей Кузин приехал в Украину. Как живет и чем занимается легенда украинского шоу-бизнеса

Сергей Кузин (фото: facebook.com/sergey.kuzin)

"Мы работаем на Украину. В этом смысле все хорошо. Много украинской музыки в эфире, что не может меня не радовать", - отметил Кузин.

В Украину, говорит продюсер, приехал, чтобы навестить старенькую мать.

К слову, пока Сергей здесь, он пытается не упускать никакой возможности, чтобы посетить различные мероприятия.

В частности, фестиваль ATLAS UNITED, куда пришел радиоведущий, чтобы послушать иностранную хедлайнерку, вокалистку нидерландской группы Within Temptation Шерон ден Адель.

Исполнительница, говорит знаменитость, является его хорошей знакомой.

Сергей Кузин приехал в Украину. Как живет и чем занимается легенда украинского шоу-бизнеса

Сергей Кузин на фестивале ATLAS (фото: Иванна Пашкевич, РБК-Украина)

Краткая биография Сергея Кузина

Сергей Кузин сначала стал известен в Беларуси, а затем продолжил свою карьеру в Украине, вступив в должность генерального директора радиостанции "ХИТ-FM".

Почувствовав в себе потенциал продюсера, в 2010 году он начал работать с певицей Эрикой, позже ставшей известной как MamaRika.

Кузин также был продюсером проекта "Фабрика звезд-4", где подбирал талантливых молодых исполнителей для своей команды. Позже он понял, что может успешно работать телеведущим, что привлекло к нему еще больше внимания и повысило его популярность в Украине.

Сергей Кузин приехал в Украину. Как живет и чем занимается легенда украинского шоу-бизнеса

Сергей Кузин (фото: facebook.com/sergey.kuzin)

После начала полномасштабного вторжения Сергей выехал в США.

С августа 2022 года перестал быть совладельцем некоторых радиостанций, но продолжил руководить радиостанцией "Байрактар".

Недавно мы писали, что журналистка разнесла звезду "Спіймати Кайдаша" за вечеринку с Алхим и русскими песнями.

Также украинский композитор рассказал, о чем его просил путинист Охлобыстин накануне вторжения РФ.

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