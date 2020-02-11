Екс-соліст Bad Boys Blue з бази "Миротворця" готує шоу в Україні: що кажуть прикордонники

Кевін Маккой з Bad Boys Blue внесений в "Миротворець" (колаж РБК-Україна)

Кевін Маккой з Bad Boys Blue потрапив у "Миротворець" за концерти в окупованому Криму

Кевін Маккой з групи Bad Boys Blue збирається дати концерт в Житомирі - шоу анонсовано на 10 березня. Колишній соліст всесвітньо відомого євродиско-бенду занесений у базу на сайті "Миротворець" за незаконне відвідування окупованого Криму в серпні 2015 року та травні 2016-го.

Інформація про виступ артиста вказана в афіші популярного національного квиткового оператора. Захід має відбутися в житомирському Драмтеатрі імені В. Кочерги. Вартість квитків - від 300 до 1500 гривень. Зазначається, що концерт приурочений до 8 березня.

Артист, музикант, репер Кевін Маккой входив до складу Bad Boys Blue з 2000 по 2003 рік і є автором багатьох хітів групи. Зараз він займається сольною кар'єрою, але в цілях реклами часто шоу свівака подається під брендом команди.

Екс-соліст Bad Boys Blue Кевін Маккой планує концерт в Житомирі (Фото: zhytomir.karabas.com/bad-boys-blue)

В профілі Кевіна Маккоя на "Миротворці" кажуть, що артист занесений в базу за свідоме порушення державного кордону України та незаконну концертну діяльність на території окупованої Росією Криму.

Кевін Маккой з Bad Boys Blue потрапив у "Миротворець" за концерти в окупованому Криму (Фото: скрін myrotvorets.center)

У Держприкордонслужбі України зазначають, що артист вже кілька років перебуває у них на контролі. За словами спікера ДПС Андрія Демченка, Маккоя можуть не пустити до країни, якщо відомості про його незаконні концерти в Криму підтвердяться. Про це передає "Українська правда".

"У разі його появи на державному кордоні, інформація буде перевірена більш детально і йому може бути відмовлено в перетині кордону і проставлена заборона в'їзду в нашу країну", - заявив він.