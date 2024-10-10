Экс-невеста Кличко оказалась в рехабе. Инсайдеры раскрыли детали

Бывшая Кличко попала в рехаб

Так, инсайдеры утверждают, что Хайден отправилась в реабилитационный центр не просто так. К актрисе в Лос-Анджелес прилетел член ее семьи (кто именно - не сообщается).

При этом указывается, что член семьи Хайден был сильно обеспокоен ее состоянием. И когда она уже была в рехабе, этот родственник выселил из дома актрисы ее бойфренда. Известно, что избранник звезды неоднократно попадал в тюрьму из-за домашнего насилия и драк.

В этот раз поводом для переживаний, из-за которых к Хайден и прилетел человек из ее семьи, стало недавнее интервью. На нем она выглядела невероятно измученной и уставшей. Фаны начали подозревать, что актриса могла снова начать что-то употреблять.

Хайден на скандальном интервью (скриншот)

Сама Панеттьери пыталась оправдаться. Она говорила, что действительно плохо выглядела и уже истощена, но лишь из-за того, что не спала практически два дня, ведь заботилась о своей собаке (ей якобы сделали операцию). Все обвинения и подозрения в алкоголизме или же употреблении наркотиков звезда игнорировала.

Что стало причиной того, что теперь Хайден оказалась в рехабе - остается загадкой. Представители актрисы отказываются комментировать ситуацию, не предоставляя подтверждений или опровержений словам анонимных источников. Также остается неизвесным, с кем сейчас дочь Панеттьери, которую она родила от Кличко.

Хайден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери - что известно об их отношениях

Боксер и актриса состояли в отношениях практически 10 лет. Их роман начался в 2009 году. Пара не торопилась со свадьбой, а уже в 2014 году Хайден родила дочь Каю-Евдокию.

С юности актриса страдает от зависимостей. Она неоднократно попадала в рехабы, однако побороть тягу к веществам и алкоголю ей не удавалось. И после родов она снова вернулась к запрещенным веществам, начала пить.

Бывшая Владимира Кличко (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

"Он не хотел быть рядом со мной... И я не хотела быть рядом. Но опиаты и алкоголь помогали мне чувствовать себя счастливой хоть на миг. Меня трясло, когда я просыпалась, и я могла работать, лишь потягивая алкоголь... Я была в цикле самоуничтожения", - вспоминала Хайден.

Из-за этого Кличко и Панеттьери расстались. Сначала их дочь находилась с отцом, в Киеве. Однако затем стало известно, что девочка живет на две страны. Недавно бывшая Кличко призналась, что их дочь не хочет ходить в школу.