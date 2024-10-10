Известная блогерша эффектно рассекретила необычное имя сына. Арендовала целый стадион (видео)

Известная блогерша Стася Макеева, которая 13 сентября во второй раз стала мамой , наконец рассказала, как назвала сынишку. Для этого она сделал эффектное видео, а локацией стал стадион "Арена Львів".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Макеевой.

Как Стася назвала сына

После родов блогерша и ее избранник не сразу придумали имя для ребенка. По словам Макеевой, даже когда ее уже выписывали домой с младенцем, она так и не определилась.

Стася Макеева во второй раз стала мамой почти месяц назад (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

А потом, когда семья все же выбрала имя, оно держалось в секрете. Стася не сразу показала лицо сына, потому что не хотела, чтобы фаны обсуждали его внешность. Блогерша отмечала, что ненавидит, когда женщины пытаются "соревноваться" в том, чей ребенок красивее.

Муж и дети Стаси Макеевой (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

Так же было и с именем. Стася не торопилась делиться им с подписчиками. А потом она и ее муж решили объявить имя ребенка очень необычным способом.

Макеева вместе с сыном и мужем отправилась во Львов. Там они, скорее всего, арендовали стадион. Прямо посреди поля появилось имя ребенка.

Как Макеева назвала сына (скриншот)

Оказалось, его назвали Марселем. К слову, так зовут приемного сына Тимура и Инны Мирошниченко.

"Наш космос, наш космический мальчик. Наш Марс, Марсель. Мы считаем, что ты пришел к нам из космоса, потому что мне говорили, что я не смогу сама забеременеть, это имя для нас многое означает", - рассказала Стася.

Как реагирует сеть

Необычное имя сына Стаси вызвало бурную реакцию. Кто пишет, что выбор родителей был очень удачным, а кто-то шутит и даже критикует решение Макеевой и ее мужа. Пользователи пишут:

"Ну таке собі Мішель-Марсель. Для французьких месьє норм. Для нас якось не те. А називати будете Марсік?

"Неймовірне ім'я"

"Як гарно"

"Ну, фантазія так собі".

Кто такая Стася Макеева

Блогерше 25 лет, она из Харькова. Стася (настоящее имя - Анастасия) живет в браке с Александром Буряком. Марсель - их второй ребенок. Также они воспитывают дочь Мишель.

Муж Стаси Макеевой (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

Марсель родился в сентябре. Блогерше делали кесарево сечение.

Макеева участвовала в шоу "СуперМама". Также она часто записывает видео с блогером Олегом Машуковским, недавно показавшим потрясающие результаты своего похудения.

Макеева и Машуковский (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)