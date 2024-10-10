Известная блогерша эффектно рассекретила необычное имя сына. Арендовала целый стадион (видео)
Известная блогерша Стася Макеева, которая 13 сентября во второй раз стала мамой, наконец рассказала, как назвала сынишку. Для этого она сделал эффектное видео, а локацией стал стадион "Арена Львів".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Макеевой.
Как Стася назвала сына
После родов блогерша и ее избранник не сразу придумали имя для ребенка. По словам Макеевой, даже когда ее уже выписывали домой с младенцем, она так и не определилась.
Стася Макеева во второй раз стала мамой почти месяц назад (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)
А потом, когда семья все же выбрала имя, оно держалось в секрете. Стася не сразу показала лицо сына, потому что не хотела, чтобы фаны обсуждали его внешность. Блогерша отмечала, что ненавидит, когда женщины пытаются "соревноваться" в том, чей ребенок красивее.
Муж и дети Стаси Макеевой (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)
Так же было и с именем. Стася не торопилась делиться им с подписчиками. А потом она и ее муж решили объявить имя ребенка очень необычным способом.
Макеева вместе с сыном и мужем отправилась во Львов. Там они, скорее всего, арендовали стадион. Прямо посреди поля появилось имя ребенка.
Как Макеева назвала сына (скриншот)
Оказалось, его назвали Марселем. К слову, так зовут приемного сына Тимура и Инны Мирошниченко.
"Наш космос, наш космический мальчик. Наш Марс, Марсель. Мы считаем, что ты пришел к нам из космоса, потому что мне говорили, что я не смогу сама забеременеть, это имя для нас многое означает", - рассказала Стася.
Как реагирует сеть
Необычное имя сына Стаси вызвало бурную реакцию. Кто пишет, что выбор родителей был очень удачным, а кто-то шутит и даже критикует решение Макеевой и ее мужа. Пользователи пишут:
- "Ну таке собі Мішель-Марсель. Для французьких месьє норм. Для нас якось не те. А називати будете Марсік?
- "Неймовірне ім'я"
- "Як гарно"
- "Ну, фантазія так собі".
Кто такая Стася Макеева
Блогерше 25 лет, она из Харькова. Стася (настоящее имя - Анастасия) живет в браке с Александром Буряком. Марсель - их второй ребенок. Также они воспитывают дочь Мишель.
Муж Стаси Макеевой (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)
Марсель родился в сентябре. Блогерше делали кесарево сечение.
Макеева участвовала в шоу "СуперМама". Также она часто записывает видео с блогером Олегом Машуковским, недавно показавшим потрясающие результаты своего похудения.
Макеева и Машуковский (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)
К слову, ранее Макеева назвала пункт райдера Верки Сердючки, без исполнения которого она не будет выступать.
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