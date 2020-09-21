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Екс-мер Дебальцево працює в київському таксі: бореться з "ватниками" і говорить правду

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 09:42
Екс-мер Дебальцево працює в київському таксі: бореться з "ватниками" і говорить правду
Екс-мер Дебальцево переїхав в Київ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Колишній мер Дебальцево на роботі розповідає правду про Донбас

Колишній мер Дебальцево Андрій Бондарчук після початку війни на Донбасі поїхав у Київ і отримав статус переселенця. У столиці він пішов працювати в службу таксі і зараз є досвідченим водієм. На його рахунку 23 тисячі виконаних замовлень. У поїздках він розмовляє з пасажирами і розповідає їм про Донбас. Андрій говорить трьома мовами: українською, російською, англійською.

Як повідомляється в сюжеті UA1, екс-градоначальник скаржиться, що зараз багато "ватників" не тільки серед українців, але й серед іноземців. Саме з ними він і проводить роз'яснювальну роботу і розповідає про те, хто насправді захопив Донбас.

В машині Андрія висить національний прапор України - його гордість.

"Це наша цінність. За нього боролися цілі покоління. Іноземці поважають свої держави і це прекрасно розуміють", - розповідає на відео Бондарчук.

Андрій порівнює водіїв таксі і козаків, каже, що вони вільні люди і рухливі.

Андрій Бондарчук став водієм таксі після посаді мера Дебальцевого

Як ми раніше писали, мер українського міста здивував заявою.

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