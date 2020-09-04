Гей не може бути патріотом: мер українського міста здивував заявою

Руслан Марцінків вчергове зробив скандальну заяву (фото: РБК-Україна)

Руслан Марцінків знову "наїхав" на представників ЛГБТ в Україні

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків знову зробив нетолерантну заяву про представників ЛГБТ в Україні.

Так, у інтерв'ю УП очільник міста сказав, що "гей не може бути патріотом". При цьому Марцінків наголосив, що це його чітка позиція, яка не змінилася з роками.

Нагадаємо, що ще у 2016 році під час "Маршу за життя та сімейні цінності" у Івано-Франківську мер заявив, що "патріотом може бути тільки християнин, справжній патріот - той, хто вірить в Бога".

При цьому він упевнений, що рухатися у Європу можна, "не відступаючи від традиційних сімейних цінностей", і привів у якості прикладу Польщу, де "діє закон про заборону абортів". Саме тому, зауважив Марцінків, "ми повинні стояти на своїх християнських національних цінностях".

"Я не міняю свою думку", - наголосив мер Франківська під час свіжої розмови з журналістом УП.

Додамо, що через свої заяви Руслан Романович часто потрапляє у скандали. Одне з його висловлювань, наприклад, стосувалося того, що з міста треба вивезти всіх людей ромської національності в Закарпатську область.

Крім того, він нещодавно закликав містян виходити на протести через посилення карантину.

Також Марцінків заявив, що не дивлячись на те, що Івано-Франківськ зараз знаходиться в "червоній" зоні епідемічної небезпеки через COVID-19, громадський транспорт там не зупинятимуть.