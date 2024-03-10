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Экс-возлюбленная Мэттью Перри назвала причастных к его смерти и требует пересмотра дела

Воскресенье 10 марта 2024 11:50
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Экс-возлюбленная Мэттью Перри назвала причастных к его смерти и требует пересмотра дела Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая возлюбленная звезды сериала "Друзья" Мэтью Перри Кейти Эдвардс заявила, что в обстоятельствах его смерти необходимо разобраться. Женщина упомянула о важной детали, которая могла привести к трагедии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Mirror.

Подробности

В конце октября прошлого года Мэттью обнаружили мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

Актер утонул в джакузи: медицинское заключение указывает на смерть от передозировки кетамина.

Врачи считают, что трагедия произошла из-за ишемической болезни сердца и влияния бупренорфина.

Экс-возлюбленная Мэттью Перри назвала причастных к его смерти и требует пересмотра дела

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Однако Кейти заявила, что дело о смерти актера следует пересмотреть. Бывшая возлюбленная Перри рассказала о действиях медицинского персонала, которые, по ее мнению, могли привести к трагедии.

"Дело следует пересмотреть. Знаю, что, когда Мэттью принимал от 40 до 50 доз викодин в день, он получал его от медсестры, которая приходила к ней домой. У него был способ уговорить людей делать что-либо для него, говоря: "Я дам вам эту сумму, если вы будете молчать и принесете мне это"", - отметила женщина.

Напомним, Перри и Эдвардс встречались в 2006 году. После расставания они остались друзьями.

Ранее друг Мэттью Перри шокировал заявлением о последних неделях жизни актера.

Также Джордж Клуни высказался о звезде "Друзей".

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