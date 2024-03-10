Екс-кохана Меттью Перрі назвала причетних до його смерті і вимагає перегляду справи

Колишня кохана зірки серіалу "Друзі" Метью Перрі Кейті Едвардс заявила, що в обставинах його смерті необхідно розібратися. Жінка згадала про важливу деталь, яка могла призвести до трагедії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Mirror.

Деталі

Наприкінці жовтня минулого року Меттью виявили мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Актор потонув у джакузі: медичний висновок вказує на смерть від передозування кетаміну.

Лікарі вважають, що трагедія сталася через ішемічну хворобу серця та вплив бупренорфіну.

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Однак Кейті заявила, що справу про смерть актора слід переглянути. Колишня кохана Перри розповіла про дії медичного персоналу, які, на її думку, могли призвести до трагедії.

"Справу слід переглянути. Знаю, що, коли Меттью приймав від 40 до 50 доз вікодину на день, він отримував його від медсестри, яка приходила до неї додому. У нього був спосіб умовити людей робити будь-що для нього, кажучи: "Я дам вам цю суму, якщо ви мовчатимете і принесете мені це"", - зазначила жінка.

Нгадаємо, Перрі та Едвардс зустрічалися у 2006 році. Після розставання вони залишилися друзями.