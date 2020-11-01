МОЗ передумало пускати глядачів на матч "Шахтар" - "Борусія М"

Фото: глядачі на НСК "Олімпійський" (facebook.com/fcshakhtar)

Футбольний матч "Шахтар" - "Борусія М", запланований на 3 листопада, пройде на НСК "Олімпійський" без глядачів. Міністерство охорони здоров'я скасувало свій попередній дозвіл.

Про це повідомляє прес-служба "Шахтаря".

Міністерство передумало допускати глядачів на футбольний матч через погіршення ситуації з COVID-19.

Всім, хто придбав квитки на матч, їх вартість буде автоматично відшкодована.

Матч відбудеться о 19:55.

Нагадаємо, 27 жовтня український клуб отримав дозвіл від МОЗ на проведення матчу з глядачами. Міністерство дозволило заповнити НСК "Олімпійський" на 15% від загальної кількості місць.

Додамо, 27 жовтня "Шахтар" вистояв у матчі з міланським "Інтером". Матч завершився нічиєю з рахунком 0:0.

Крім того, у стартовому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" здобув перемогу над мадридським "Реалом".