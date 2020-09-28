У Чернівцях помер журналіст ТСН: йому було всього 36

Помер журналіст Олег Тудан (фото: facebook.com/oleg tudan)

Журналіст боровся з онкологічним захворюванням

У Чернівцях помер журналіст ТСН Олег Тудан. Йому було всього 36 років. В останні кілька років він боровся з раком стравоходу і йому навіть збирали гроші всією країною на операцію. Але, на жаль, 27 вересня, Олег помер. Про це повідомляє ТСН.

Лікарі зробили операцію журналісту і видалили пухлину. Але хвороба дала рецидив в цьому році.

Українські медики збиралися вперше використовувати імунотерапію для лікування раку стравоходу. Даний метод два роки тому отримав Нобелівську премію по фізіології і медицині. Першим пацієнтом повинен був стати Олег Тудан.

Зазначимо, що свій останній пост на Facebook Олег написав 9 вересня. Друзі і колеги вірили, що Олег поборе рак і одужає.

Його друг Артем Жук першим написав в соцмережі про смерть товариша.

"Сьогодні, після тривалої хвороби помер мій друг, відомий журналіст, музикант Олег. Він боровся до останнього, а разом з ним - і всі ми. Точно знаю, Олег сильніше ніж хвороба. Щирі співчуття. Спочивай з джазом, друже", - написав Артем і опублікував спільне фото.

Олег Тудан (ліворуч) помер від раку (фото: facebook.com/artem.ketchup)

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